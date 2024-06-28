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一次劈腿十四女！共騙走6530萬元　大馬普男還傳染性病給女友們

▲十四名女子遭馬來西亞男子騙取大量錢財，還被傳染性病。（圖／翻攝自X）
▲十四名女子遭馬來西亞男子騙取大量錢財，還被傳染性病。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

一名馬來西亞男子一口氣腳踏十四條船，自稱是政商界菁英的他同時獲得十四名女性的芳心，並且向她們每個人以「周轉資金」的名義陸續騙走鉅額，受害者驚覺可能是場騙局才輾轉連絡上其他女子，最終發現此名男子是個劈腿又騙錢的渣男。受害者們累計下來共被騙走逾1000萬令吉（約新台幣6530萬元），而且這些女生還被此名渣男傳染性病，十分苦不堪言。

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根據馬來西亞媒體《中國報》，14名受害女子在27日向當地政治人物求助並開記者會，揭露此名34歲男子的真面目。受害的32歲劉姓女子指出，這名男子長相普通，但十分能言善道，把自己包裝成商界的成功人士，稱自己因為父母是政黨活躍黨員的關係，認識了許多政商界的知名人士。男子還說，自己曾有機會機會被封「拿督」頭銜，只是自己低調而拒絕了。

▲受害者表示此名34歲男子長相普通，但是十分能言善道。（圖／翻攝自X）
▲受害者表示此名34歲男子長相普通，但是十分能言善道。（圖／翻攝自X）
劉姓女子表示自己在2017年認識此男，隔年兩人發展成戀愛關係，並且交往五年後才分手。她說交往初期此男便以她的名義向高利貸借取資金來週轉生意，後來連生活費都變成女生在賺，多年來她在男子身上花了至少60萬令吉（約新台幣392萬元）。兩人甚至一起開了一家企業，但營運出現問題，男生直接人間蒸發，留下她收拾爛攤子。

兩人分手後，劉姓女子陸續接獲其他十多個女人的電話聯繫，指男子騙走她們的錢，她才發現男子原來在交往期間出軌，以同樣的手段向其他女子索錢。根據接獲的投報，至少有14名女子被騙，預計共被騙走近1000萬令吉（約新台幣6530萬元）。

並且這些女生都坦言跟男生發生性行為後，身體十分不舒服，各自去檢測才發現被感染人類乳突病毒（HPV）。許多人聽聞此名男子同時劈腿十四名女子時，都感到相當不可思議，不過原因在於此名男子「做戲做全套」，除了噓寒問暖、給予信任感和報備之外，這名男子甚至帶每個女子回家見父母，而男子的父母從未揭穿過兒子的行為。

其中一名受害者馬小姐表示，當男子帶她回家見家長時，對方家人都沒有表現出驚訝或任何不妥的地方。不過，她曾聽見男子的父親問：「這次又是哪一個」，當時她沒有多加猜疑，但如今才恍然大悟是暗指男子曾帶多名女子回家一事。

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