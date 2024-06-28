一次劈腿十四女！共騙走6530萬元　大馬普男還傳染性病給女友們

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劉姓女子表示自己在2017年認識此男，隔年兩人發展成戀愛關係，並且交往五年後才分手。她說交往初期此男便以她的名義向高利貸借取資金來週轉生意，後來連生活費都變成女生在賺，多年來她在男子身上花了至少60萬令吉（約新台幣392萬元）。兩人甚至一起開了一家企業，但營運出現問題，男生直接人間蒸發，留下她收拾爛攤子。
兩人分手後，劉姓女子陸續接獲其他十多個女人的電話聯繫，指男子騙走她們的錢，她才發現男子原來在交往期間出軌，以同樣的手段向其他女子索錢。根據接獲的投報，至少有14名女子被騙，預計共被騙走近1000萬令吉（約新台幣6530萬元）。
並且這些女生都坦言跟男生發生性行為後，身體十分不舒服，各自去檢測才發現被感染人類乳突病毒（HPV）。許多人聽聞此名男子同時劈腿十四名女子時，都感到相當不可思議，不過原因在於此名男子「做戲做全套」，除了噓寒問暖、給予信任感和報備之外，這名男子甚至帶每個女子回家見父母，而男子的父母從未揭穿過兒子的行為。
其中一名受害者馬小姐表示，當男子帶她回家見家長時，對方家人都沒有表現出驚訝或任何不妥的地方。不過，她曾聽見男子的父親問：「這次又是哪一個」，當時她沒有多加猜疑，但如今才恍然大悟是暗指男子曾帶多名女子回家一事。