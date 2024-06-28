放寬對外國人買房限制！泰國政府擬振興房市　兩大方向鬆綁

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泰國內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）21日指出，泰國房地產市場交易放緩，內政部6月中旬接獲內閣秘書處要求，研議刺激房地產方案可行性，方案內容包括外國人租賃土地年限從現行的30年到50年放寬到99年，外國人擁有公寓大廈戶數占全部戶數比例從現行的49%放寬到75%。
國會最大在野黨前進黨（Move Forward）首席顧問皮塔（Pita Limjaroenrat）認為，比起延長外國人租賃土地年限和提高外國人購買公寓大廈比例，政府應該多關注沒有土地的貧窮泰國人。皮塔說，這些新措施讓他想到之前政府曾提出讓外國人購買泰國土地的爭議方案。
皮塔所說的「外國人購買土地方案」是2022年時任總理的帕拉育（Prayut Chan-o-cha），在內閣會議曾通過內政部提案，放寬外國人在曼谷、芭達雅或其他法律特別指名區域買土地，面積最大可達1萊（0.16公頃）。由於原先規定是外國人在泰國只能租賃土地且有一定年限，或是必須經由成立的公司才能購買土地，因此當時該草案引起民眾強烈反彈，認為泰國大量土地有可能遭外國富人買走，最後政府才撤消此項提案。
為了安定民心，泰國現任總理賽塔強調雖然外國人持有公寓大厦戶數比例增加，但這不代表外國人在公寓管委會投票時會擁有主導權，「管委會投票時，泰國人投票仍占51%，外國人占49%，此外外國人也不能以個人名義買地，僅能擁有房產。」