辯論前夕大抱怨！川普點名拜登、福斯新聞 發文「狂用大寫」
2024美國總統大選首場電視辯論，將於台灣時間今（28日）上午9點登場，即將與拜登（Joe Biden）再度面對面交鋒的川普（Donald Trump），辯論前夕在其自創的社交平台「真相」（Truth Social）上大發抱怨文，點名拜登及福斯新聞（Fox News），痛斥前者是「對民主的威脅」，以及福斯新聞不該在其廣播節目中，找來拜登競選團隊的發言人。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據美媒《國會山莊報》（The Hill）報導，川普在第1篇貼文中，以全部英文字母大寫的方式，打下：「喬·拜登是對民主的威脅，也是對我們國家本身生存和存在的威脅！！！」
報導指出，將拜登視為對民主的威脅，已成為這位共和黨候選人及其團隊的常見攻擊手法，拜登陣營則反擊，川普拒絕接受上屆大選結果、煽動2021年1月6日的國會暴動事件，證明他才是對國家和法律構成威脅的那位。
而在第2篇貼文中，川普又譴責拜登的政策在邊境和移民方面，堪稱女性的噩夢。分析認為，這則貼文暗示了川普在本輪辯論中可能會關注的重點，因為他一向批評拜登對南部邊境的管理，以及非法移民所犯下的罪行。
拜登不排除會以他最新的邊境政策予以回擊，並抓住川普對於墮胎權一事的看法，反批川普對婦女構成威脅。
至於第3篇貼文，川普則猛轟《福斯新聞》，為何讓這麼多拜登陣營的人，例如拜登的競選團隊發言人泰勒，在幾乎沒有任何阻力的情況下散布謊言。不過報導也提到，《福斯新聞》不僅僅邀請泰勒，也有請川普競選團隊的副通訊總監夏恩（Caroline Sunshine）上節目發言。