Yuri陳怡叡：沒理由留在樂天！本人再寫下228字 球迷哭求不要走
「樂天女孩」陳怡叡（Yuri）擁有高顏值臉蛋及32D好身材，去年個人寫真桌曆銷量位居其他成員之冠，連林襄都被打敗，受封「樂天第一美」、「地表最正啦啦隊女孩」。陳怡叡近日在直播表示，已經整個月都沒有球團的工作，讓她找不到繼續留下來的理由，疑似動念想離隊，本人昨（27）日晚間再發聲：「每個人在不同階段，都有權利為自己的未來做考量。」
記者楊穎軒／綜合報導
吐露想跳槽的消息發酵一天，昨天深夜，陳怡叡在IG限時動態發文，耐人尋味地說：「如果彼此都在用心，不會走散...不管是什麼原因導致，細節無需多作解說，也不屬於任何人的問題，只是想表達，每個人在不同階段，都有權利為自己的未來做考量。」
陳怡叡直言，未來的事誰也說不準，一切順其自然，所以希望大家也無需過度揣測或太過緊張，「繼續保持著初心，做更好的自己，陪伴著大家！」陳怡叡過29歲生日前夕拋出震撼彈，粉絲多半不能接受，「樂天不能沒有叡」、「不要離開」、「真的不能沒有叡叡妳，妳是福星」、「不要走！」
針對陳怡叡傳出想退團、本人稱球團沒有給工作等言論，經紀人僅簡短向《NOWnews今日新聞》回應：「我們都有積極地安排（工作），但因為檔期無法配合。」讓「中職最正啦啦隊女孩」之後的動向留下變數。