好嚴格！美國總統大選首場辯論　CNN拒絕白宮記者團入場挨批

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報導指出，WHCA 的新聞團隊，由多家知名新聞機構的代表組成，陪同美國總統出訪國內外，通常都能獲准採訪總統發表演說或公開露面的任何活動，目的是讓美國民眾能了解情況，因此他們被禁止參加在美國舉行的活動，是極為罕見的事。
奧唐納並透露，拜登和川普的競選團隊都同意了WHCA的要求，但CNN卻只允許1名白宮媒體記者在廣告時段進入演播室「短暫觀察現場」，擔心這樣的先例會影響後續的辯論（可能是9月），是否也都會不讓記者團入內實地觀察。
辯論會時間、地點與規則
2024年美國大選首場總統候選人電視辯論會，將於美東時間27日晚上9點（台灣時間28日上午9點）舉行，地點選在位於喬治亞州亞特蘭大CNN總部的攝影棚。整場辯論會預計進行90分鐘，除非輪到候選人發言，否則麥克風將被靜音。講台僅限紙、筆和一瓶水，不得攜帶預先準備好的筆記或道具。
現場沒有觀眾，兩人也不會進行開場陳詞。辯論會直接由提問開始，每位候選人都有兩分鐘的時間回答，接下來是一分鐘的反駁和對反駁的回應，以及主持人酌情決定的額外時間。辯論會途中將插入兩段廣告，但是廣告期間拜登與川普不得與幕僚團隊討論、接觸，攝影棚內也沒有觀眾，代表候選人無法從台下的即時回饋中了解自己的表現。
辯論將由兩位CNN記者塔珀（Jake Tapper）與巴什（Dana Bash）共同主持，主持人的麥克風不會被靜音，因此理論上主持人能夠及時打斷拜登或川普的發言，且CNN也已經表示，主持人將使用一切可以使用的手段，來控制時間與確保辯論文明進行。
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