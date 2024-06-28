《綜藝大熱門》高中正妹車禍 爸媽求集氣「可能會永遠離開世界」
網美吳孟庭6月初畢業於新竹磐石高中，去年底上節目《綜藝大熱門》第三十三屆「頭腦大挑戰」單元，甜美長相收穫不少粉絲，IG累積超過5萬人追蹤。沒想到，吳孟庭雙親昨（27）日深夜發聲明，透露女兒日前不小心發生車禍，頭部重創，至今仍在與死神搶命，「若情況不樂觀可能就會永遠的離開這個世界」，懇求外界可以幫忙集氣，讓愛女度過人生關卡。
記者楊穎軒／綜合報導
吳孟庭爸媽透過女兒IG發文，透露吳孟庭17日上午練習騎機車期間，不幸發生車禍，腦部受到撞擊，目前還在跟死神搏鬥中，預計29日早上移除呼吸管，如果情況不樂觀可能就會離開人世，「希望大家可以一起幫她集氣、加油打氣，祝她能順利度過難關，懇求大家幫忙轉發，幫她度過難關，謝謝大家！」
貼文曝光後，許多網友湧入吳孟庭IG留言：「什麼啊！太突然了吧...妳一定還有很多事情沒做吧！妳的夢想一定也還沒實現吧！不可以這麼早就放棄」、「加油加油！會好好的，會醒來的」、「我昨晚有向神明為她祈禱著她能度過，我能做的事就是祈禱，加油，孟庭」、「一定會好起來的，相信醫護團隊」、「學姐加油」、「加油！今天會好的！」
對於有網友質疑炒作、吳孟庭無照騎車，吳父今天一早再度發聲澄清，女兒是由有駕照的好心同學幫忙載去監理單位，「我當初的用意只是想要大家幫忙我女兒加油打氣，而不是要炒作新聞也不是想要上新聞，我們家平常都是很低調的也不願出風頭的，我女兒的社交網路有這麼多的粉絲，我也是在她發生車禍後才知道的...」
吳父表示，他每天以淚洗面，與太太到現在都不敢去看監視器畫面，「我只是身為一個卑微的父親，想要自己的寶貝女兒能夠趕快回到我們的身邊而已，就是這樣的一個願望而已，所以希望大家不要在我們的傷口上撒鹽，讓我們能一起努力為孟庭加油打氣為她祈福，謝謝大家的關心與祝福，謝謝！」