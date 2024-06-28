內湖寵物店老闆身亡！10萬修繕費羅生門 2樓屋主：人死也不會簽
26日上午，北市內湖寵物店47歲老闆黨姓男子，疑似因二樓住戶不願簽同意書，導致遲遲無法開業，不堪龐大經濟壓力，被發現陳屍店內，消息傳出引發爭議。對此，二樓住戶指出，自去年10月間就已說明不會簽同意書，因自己一家都是過敏體質，也強調，從未要求對方幫修繕換取同意書，對老闆死亡一事感到遺憾，但即便人死了也不會簽（同意書）。而黨男女兒則表示，會堅持父親遺志，將寵物店經營下去，也會與住戶好好溝通，但口頭承諾修繕一事，如今各說各話變成羅生門。
記者林盈君／綜合報導
據了解，黨男斥資4、500萬裝潢寵物店，卻因未取得二樓住戶同意書，導致長達半年都無法開業，每月租金加上家裡開銷，讓患有慢性疾病的黨男喘不過氣，上月還曾傳出黨男情緒失控，在路上大吼大叫，未料26日卻傳來憾事。黨男女兒表示，曾與二樓住戶口頭承諾，幫對方修繕陽台防水工程，對方就答應簽屬同意書，但事後對方卻改口反悔，甚至搬家失聯，連電話也不接，怒斥二樓住戶「應該感到羞愧」。但二樓住戶卻駁斥，從未與寵物店有任何承諾，自家修繕也是自己出錢。
二樓住戶更控訴，今年5月間，因黨男與女友透過媒體控訴、並帶風向，害他們一家遭網友肉搜，甚至被威脅要蛋洗，最後只好暫時搬離避風頭，但期間都有跟里長聯繫，絕無外傳失聯一說。二樓住戶強調，因不滿寵物店一直說謊、帶風向，加上自家都是過敏體質，擔心寵物店開設家人會受影響，才不想簽同意書，更指出，即使現在對方去世，雖然也感到難過跟遺憾，但基於自身權利維護，也堅決不會簽同意書。如今關於修繕承諾，雙方各說各話，演變成一場羅生門。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995