中國前防長李尚福、魏鳳和雙遭開除黨籍！官方震怒：影響極為惡劣

不斷更新／談及退役軍人支持率　拜登大罵川普：你才是失敗者

▲2024美國總統大選首場電視辯論於美東時間27日晚間9點（台灣時間28日早上9點）登場，由美國總統拜登及前總統川普再度為入主白宮同台舌戰。（圖／NOWnews合成圖）
▲2024美國總統大選首場電視辯論於美東時間27日晚間9點（台灣時間28日早上9點）登場，由美國總統拜登及前總統川普再度為入主白宮同台舌戰。（圖／NOWnews合成圖）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2024美國總統大選首場電視辯論於美東時間27日晚間9點（台灣時間28日早上9點）登場，由美國總統拜登及前總統川普再度為入主白宮同台舌戰。這次辯論具有歷史重要意義，且是美國史上最早舉行，備受數千萬美國選民及全球各地關注，可能成為改變即將在年底舉行的2024美國總統大選走向的轉捩點。

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美國總統大選首場辯論會將於美東時間27日晚上9點（台灣時間28日上午9點）舉行，地點選在位於喬治亞州亞特蘭大CNN總部的攝影棚，CNN旗下多個電視頻道以及網路平台，包括CNN官網、CNN International、CNN Max等都將進行直播，同時也以公共服務為由，在保留CNN標誌的條件下，提供部份其他頻道同步直播。

09:35　拜登大罵川普「傻瓜、失敗者」

拜登回應川普關於「拜登移民犯罪潮」和總統在退伍軍人中的低支持率的說法，拜登表示，「他說的每一件事都是謊言」。

拜登表示「我們非常尊重退伍軍人，」拜登說，並補充說他的兒子波伊（Beau Biden）在伊拉克服役時曾暴露於燃燒坑。

後續拜登反擊川普在擔任總統時，曾說出爭議發言，稱陣亡的美國士兵是「失敗者和傻瓜」。拜登大怒直呼，「我的兒子不是失敗者，也不是傻瓜」，「你才是傻瓜，你才是失敗者。」

不過川普表示，拜登的言論是捏造的，並補充「沒有人比我更好地照顧我們的士兵。」

09:30　拜登與川普在移民政策發生衝突

川普指責拜登開放邊境政策，允許「恐怖份子」進入美國。拜登反駁，指川普「誇大其詞、撒謊」。

川普嘲諷，「我將此稱為『拜登移民犯罪潮」。

09:28　辯論談及移民政策

拜登談及近來移民政策的改變時，表示「我已經做出了改變，現在…非法越境的人數減少了 40%。」

09:25　拜登表示，如果他當選將再次使墮胎在全國內合法化

09:18 川普：美國不再受到尊重，就像「第三世界」

川普在辯論的前15分鐘強調他的一直以來的論點——「美國不再受到其他國家尊重」。

他談到拜登擔任總統任期表示，「在全世界，我們作為一個國家不再受到尊重。他們不尊重我們的領導地位。他們不再尊重美國。」川普補充稱，美國為其他國家做了很多事情，「但他們沒有為我們做任何事」。

09:17　辯論談及墮胎議題

川普被問及是否會阻止墮胎藥物後，表示不會，並同意最高法院最近對墮胎藥的裁決。

川普表示，相信在強姦、亂倫或母親生命受到威脅的情況下墮胎是合法的，並指出，這個問題現在已經交到各州的手中，這是一件「偉大的事」。

09:07 辯論會已開始，拜登、川普進場不握手

拜登以及川普在進入辯論會場時，雙方並沒有握手，而是直接站上辯論講台。

兩人上次對決是在2020年的電視辯論中，當時因為新冠肺炎疫情關係，因此雙方也沒有握手打招呼。在辯論會開始前，拜登的兩名助手已經透露拜登可能不會握手，並表示「他在2020年不需要做出此舉，為何現在還要做？」

▲拜登以及川普在進入辯論會場後，雙方並沒有握手，而是直接站上辯論講台。（圖／翻攝自CNN）
▲拜登以及川普在進入辯論會場後，雙方並沒有握手，而是直接站上辯論講台。（圖／翻攝自CNN）
辯論會規則

整場辯論預計90分鐘，包含2則廣告時間，期間雙方不能與幕僚互動、詢問意見。現場僅提供辯論雙方紙、筆和一瓶水，不得攜帶預先準備好的筆記或道具，也無法使用提詞機。在辯論會舉行期間，除非輪到候選人發言，否則麥克風將被靜音。

美國史上最早一次總統電視辯論

過去美國總統電視辯論大多在投票日的1個月前舉行，其目的是為了總結候選人政見並鼓勵公民履行投票權。例如，拜登與川普2020年的首場電視辯論辦在9月29日，拜登與希拉蕊2016年的大選辯論則辦在9月26日。

此次辯論時間是由拜登團隊首先提起，因為七國集團（G7）峰會和川普的封口案審判甫落幕。此外，由於近年來民眾選擇不在籍投票比例提高，許多州早在選前60天就已啟動通訊投票，因此拜川雙方都有意提早舉行辯論。

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