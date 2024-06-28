哈日族快看！日圓換匯新低見0.2057元 5萬台幣省2張東京迪士尼票
日圓兌美元貶破161關卡，新台幣兌美元今（28）日早盤也貶到32.59元，但貶勢未如日圓又急又快，日圓兌新台幣換匯價也再創34年新低，台灣銀行日圓現鈔賣出價早盤一度來到0.2057元，以換新台幣5萬元來說，若與今年換匯高點1月2日的0.2217元相較，可多換到1萬7543日幣，相當省下快2張暑假最便宜8900日幣的成人東京迪士尼門票錢，或是省下19碗一蘭拉麵錢。
記者顏真真／台北報導
在美元續強，美元指數一度升破106，加上日本官方只有喊話沒有實際阻貶動作，日圓兌美元也加速貶值，不僅貶破160關卡，今日早盤更進一步貶破161價位，下探161.27兌1美元，目前在161.22元附近震盪。
不僅日圓走貶，亞洲主要貨幣兌美元也貶，其中新台幣兌美元今日早盤也貶到32.59元，貶值6分，目前在32.569元震盪。
不過，由於日圓貶更多，日圓兌新台幣換匯價也再創34年新低，今日早盤台銀日圓現鈔賣出價也破了0.206元，下探0.2057元，破了之前的0.2060元34年新低價。若以換新台幣5萬元來說，與今年換匯高價1月2日的0.2217元相較，當時只能換到22萬5529日幣，現在可換到24萬3072元日幣，相當於現在可多換到1萬7543日幣，以暑假迪士尼成人票最便宜8900日幣來說，省下快2張門票錢；也相當省下19碗日本一蘭拉麵錢。