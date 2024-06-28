張元植是台灣登山界不可多得奇才！曾感嘆：登山是會死人的運動

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張元植是呂忠翰在苗栗全人中學的學弟，他自國中就開始爬山，後續更進入技術攀登、高海拔領域的台灣登山家。在18歲那年成為台灣最年輕的南美洲最高峰登頂者(Aconcagua/6961m)，21歲完成中央山脈大縱走，後續更進軍海外八千米巨峰領域，成功攻頂世界第五高峰(Makalu/8481m)、世界第十二高峰(Broad Peak/8051m)，也因此獲得「八千張」的稱號。
2014年張元植與呂忠翰、黃文辰，以無氧方式登頂世界第12高峰布洛阿特峰，2017年更成為我國史上第一隊嘗試無氧攀登世界第二高峰K2峰的隊伍，不過最終在接近峰頂時因為雪況不佳未能登頂。
2023年5月，呂宗翰、張元植與山岳媒體「雪羊視界」去年受到橘子關懷基金會幫助，參與「前進十四峰 ｜大夢計劃 」挑戰世界8000公尺高山，其中，張元植跟好友一起前往道拉吉里峰＊Dhaulāgiri / Dhavalāgiri，意為「潔白之山」或「壯麗之山」）這是海拔8,167公尺的世界第七高峰，團隊選擇走新路線，也是由不靠雪巴、無氧方式攀登，而張元植也不吝留下52頁的報告書，免費公開他怎樣嘗試登上道拉吉里西北稜。
當時張元植寫下：「我一直很好奇：以完全自主的方式、不依賴雪巴 、不依賴氧氣，從新路線攀登八千公尺巨峰。這樣宏偉的目標，到底該如何進行？如果我也想做同樣的事，我該怎麼做？我想要的，不只是網路上的短篇訪談，或隻言片語的簡短報告。那些都太概略、太隔閡、太超現實、太像小說而非發生在現實世界的事。我想要某種可以學習、跟隨的具體資訊。在中文世界，似乎沒有出版物、網路文章可參考，也沒有任何先人的經歷得以跟隨。於是，我們選擇出發，在迷霧中，一步步摸索，邁出試探的步伐。而這篇報告，就是我們這趟經驗/實驗的總結。」
張元植無私的行為，跟他豐沛又動人的文字，讓不少登山圈的朋友崇拜，而他也曾寫下：「對我而言，正因為登山與死亡緊緊相扣，它也因此與其他運動有決定性的差異。在之中，我們能更切身的體會與咀嚼，何謂生命。」
在面對死亡，遇到死亡的當下，張元植的確還是會害怕，他曾問過自己，以及身邊的人，對於死亡的感覺，並直言登山「是件會死人的運動」，也因為與死亡的連結，讓登山與其他運動有不同之處，但也因為這背後可能的代價，使登山成為一種擁有獨特重量感的運動。」
此外，張元植在從事登山運動，最後也看到不少人留在山上，選擇或以這樣的方式離開，他表示：「只有感動自己，才能感動他人」，他認為在世界上，作何事情都可能有風險，唯有感到不後悔，那就真的沒有遺憾，真正能體現生命的價值。