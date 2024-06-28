北投區皇池溫泉偷拍案！涉案男被逮「裝傻否認」 遭檢方聲押獲准
台北市北投區皇池溫泉，驚傳遭人設針孔偷拍，且影片更被上傳到「創意私房」網站，檢警獲報展開追查搜索，逮捕偷拍案關鍵涉嫌男子到案，並起獲多部偷拍性愛影片，目前檢警查扣其手機進行數位鑑識，進一步釐清還有多少受害者。26日晚間，該名涉嫌男子遭檢方聲押獲准。
記者林盈君／綜合報導
據了解，皇池溫泉發生偷拍案，有多名情侶遭偷拍泡湯私密影片，並被上傳到「創意私房」非法情色論壇販售牟利，檢警獲報隨即展開追查，溯源追查虛擬貨幣金流後，鎖定一名關鍵男子涉案。該男子到案後否認涉案，但檢警根據其網路資訊及手機進行初步鑑識，確定是該男子持手機，在溫泉湯屋窗外偷拍，但犯後卻毫無悔意，26日晚間遭聲押獲准。
另外，還有8人涉案，包括涉及購買創意私房論壇的兒少影片、或購買下載上述溫泉區的偷拍影片，遭檢警搜索查扣相關事證後，移送地檢署複訊。由於影片除了上傳創意私房外，也被外流到LINE情色群組等，因此不排除還有更多人涉案。
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