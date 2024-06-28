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童子賢談能源酸「台人集體夢遊」！他喊：偷臭蔡英文跟民進黨？

▲童子賢指蔡英文卸任時的綠電佔比，較馬英九卸任時不進反退，批台灣碳排吊車尾還自以為好棒棒，根本集體夢遊。（圖／資料照片）
▲童子賢指蔡英文卸任時的綠電佔比，較馬英九卸任時不進反退，批台灣碳排吊車尾還自以為好棒棒，根本集體夢遊。（圖／資料照片）

政治中心／綜合報導

「國家氣候變遷對策委員會」副召集人、和碩董事長童子賢26日參加論壇，談起能源議題，指前總統蔡英文卸任時的綠電佔比，較前總統馬英九卸任時不進反退，批台灣碳排吊車尾還自以為好棒棒，根本集體夢遊，並稱台灣本來可以大舉進步，但因為把核能廢掉，綠能又追不上原來設定的目標，無非是原來的「非核家園」口號卡住了。此言一出，讓網友直呼是吃了誠實豆沙包，臉書粉專「政客爽」也直呼「這是不是在偷臭蔡英文跟民進黨？」

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童子賢日前進行演講，提到蔡英文卸任時的綠電佔比，較前總統馬英九卸任時不進反退，「台灣排碳一直居高不下，卻老是自我感覺良好，宣稱自己是資優生，明明就是吊車尾，卻說自己好棒棒，所以我認為台灣集體處在夢遊狀態！」並表示，台灣本來可以大舉進步，但因為把核能廢掉，綠能又追不上原來設定的目標，無非是原來的「非核家園」口號卡住了，應攜手核能，各占台灣發電比例30%，讓不排碳發電合計達到60%，這是台灣能源的黃金比例，可以追上先進國家水準。

對此，粉專「政客爽」將童子賢的談話節錄做成圖片，直呼「這是不是在偷臭蔡英文跟民進黨？」網友紛紛留言酸「都夢遊8年了，接下來還有4年要繼續夢」、「有些話賴清德自己說不出口，就由童子賢來說，唱雙簧啦」、「他的召集人位子可能會被換掉」、「說了大實話」、「說實話很危險，說這麼多的實話更危險」。


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