今永昇太走出前役丟10分陰影！今繳6局優質先發　助小熊中止4連敗

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今日比賽小熊推派日籍強投今永昇太先發，至於巨人則派出27歲火球男Jordan Hicks迎戰。此戰小熊率先在3局上半發動攻勢，靠著Nico Hoerner在三壘有人情況下敲出兩分砲，幫助球隊首開紀錄，隨後日籍強打鈴木誠也敲出適時三壘安打，小熊在此局攻下3分。
至於今永昇太前面5局都沒讓對手越雷池一步，僅管3局下先是投出保送，接著被敲出一壘安打，讓巨人無人出局攻佔一、二壘，不過今永昇太隨後連續解決3名打者，也成功化解失分危機。
比賽來到6局下，巨人打線總算醒過來，場上投球的依然是今永昇太，他先被敲2支一壘安打，讓對手2出局攻占一、二壘，Jorge Soler隨後敲出二壘安打攻回1分，巨人持續攻佔二、三壘。此時今永昇太發生暴投奉送對手1分，接著被Luis Matos敲出適時安打，雙方比分來到了3：3平手，今永昇太最終則讓Thairo Estrada敲出飛球出局，也完成今日投球工作。
Happ10局上關鍵兩分砲 助小熊終止4連敗
小熊最終則在10局上，靠著Ian Happ一棒敲出超前兩分砲，幫助球隊取得5：3領先。雖然後續巨人隊10局下有著無人出局一、二壘有人的大好局面，但Porter Hodge連續解決3人，成功守住勝利，小熊也總算中止近期4連敗。
總計今永昇太今日先發主投6局，共用了93球，有66個好球，被敲出5支安打，失掉3分，3分都是都是自責分，並送出3次三振、2次保送，賽後今永的防禦率稍上升為3.07，也無緣本季第8勝。