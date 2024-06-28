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今永昇太走出前役丟10分陰影！今繳6局優質先發　助小熊中止4連敗

▲MLB美國職幫芝加哥小熊日籍強投今永昇太，今日先發出戰巨人隊，他則是走出前役僅投3局慘失10分的陰影，此戰繳出6局失3分的優質先發。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職幫芝加哥小熊日籍強投今永昇太，今日先發出戰巨人隊，他則是走出前役僅投3局慘失10分的陰影，此戰繳出6局失3分的優質先發。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒芝加哥小熊今（28）日與舊金山巨人4連戰的最後一場比賽，小熊推派日籍強投今永昇太先發，而他也走出前役僅投3局就狂失10分的陰影，今日面對巨人繳出6局失3分的優質先發。小熊最終在延長賽10局上則靠著Ian Happ的關鍵兩分砲，終場就以5：3贏球，不但中止近期4連敗，也避免在這次的4連戰被巨人橫掃。

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今永昇太走出陰影　繳6局失3分優質先發

今日比賽小熊推派日籍強投今永昇太先發，至於巨人則派出27歲火球男Jordan Hicks迎戰。此戰小熊率先在3局上半發動攻勢，靠著Nico Hoerner在三壘有人情況下敲出兩分砲，幫助球隊首開紀錄，隨後日籍強打鈴木誠也敲出適時三壘安打，小熊在此局攻下3分

至於今永昇太前面5局都沒讓對手越雷池一步，僅管3局下先是投出保送，接著被敲出一壘安打，讓巨人無人出局攻佔一、二壘，不過今永昇太隨後連續解決3名打者，也成功化解失分危機。

比賽來到6局下，巨人打線總算醒過來，場上投球的依然是今永昇太，他先被敲2支一壘安打，讓對手2出局攻占一、二壘，Jorge Soler隨後敲出二壘安打攻回1分，巨人持續攻佔二、三壘。此時今永昇太發生暴投奉送對手1分，接著被Luis Matos敲出適時安打，雙方比分來到了3：3平手，今永昇太最終則讓Thairo Estrada敲出飛球出局，也完成今日投球工作。

Happ10局上關鍵兩分砲　助小熊終止4連敗

小熊最終則在10局上，靠著Ian Happ一棒敲出超前兩分砲，幫助球隊取得5：3領先。雖然後續巨人隊10局下有著無人出局一、二壘有人的大好局面，但Porter Hodge連續解決3人，成功守住勝利，小熊也總算中止近期4連敗

總計今永昇太今日先發主投6局，共用了93球，有66個好球，被敲出5支安打，失掉3分，3分都是都是自責分，並送出3次三振、2次保送，賽後今永的防禦率稍上升為3.07，也無緣本季第8勝。


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