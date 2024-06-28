高捷岡山車站6/30起試營運 8月底前刷卡免費搭乘
「捷運有情．岡山好行」高雄捷運R24岡山高醫站至RK1岡山車站路段於6月20日獲交通部核發營運許可，市府訂於6月30日辦理「高雄捷運岡山車站試營運啟航」活動。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局長吳嘉昌表示，捷運岡山車站將於6月30日中午12時正式試營運開放民眾搭乘，市府為鼓勵市民朋友搭乘體驗，推出「捷運岡山高醫站(R24)至岡山車站(RK1)路段免費搭乘」好康服務，自6月30日中午12時起至8月31日止，民眾持電子票證等刷卡搭乘捷運於岡山車站(RK1)進出站，可享岡山高醫站(R24)至岡山車站(RK1)路段免費搭乘，歡迎民眾前來體驗搭乘。
捷運岡山車站緊鄰臺鐵岡山站、岡山轉運站，將成為大岡山地區最重要的交通樞紐，未來市民可以透過臺鐵及公路客運，輕鬆轉乘捷運紅、橘線、環狀輕軌，再搭配YouBike2.0公共自行車與公車接駁服務，形成都市綠色交通路網。另外捷運岡山站周邊東、西兩側基地規劃聯合開發，可透過跨站天橋串連岡山火車站前後站與捷運站，雙鐵共構打造岡山軌道經濟，成為北高雄新地標。
岡山車站試營運暨免費搭乘相關細節如下：
1.自113年6月30日中午12時起RK1岡山車站正式試營運，開放旅客進出站。
2.優惠方式：持電子票證(悠遊卡、一卡通及愛金卡)、信用卡、電子支付等搭乘捷運，於新通車路段(R24-RK1站間路段)享免費搭乘優惠。
3.優惠期間：自113年6月30日中午12時起至8月31日止。