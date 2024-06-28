台股Q2強勢上攻！逾百檔中小型股創高　帶動4檔基金績效高於10%

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PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，這波AI狂潮帶動台股今年來漲幅近3成之多，回顧自2006年以來的幾波台股大型趨勢漲幅，包括筆電(NB)循環的30%、3G轉4G的21%、疫情紅利的52%等，這波AI浪潮加上資金的堆疊，讓AI相關供應鏈股價已來到高點，甚至改寫歷史新高價，漲幅相較歷史數據也接近平均值，但在獲利趨動下預估本益比並未過熱，甚至仍在多頭漲勢初升段。
柯鴻旼進一步說明，生成式AI趨勢同時拉動半導體、PCB、電子零組件、組裝ODM與PC品牌上下游供應鏈營運與獲利，這些科技族群皆為台灣競爭力最高的產業，預料2024與2025年的獲利年增幅將呈現高速成長，有利於台股走勢，然須留意目前股價皆已領先反映，需觀察基本面利多跟上的進度是否如預期。
至於觀察輝達執行長黃仁勳昨日在輝達股東會上釋出的訊息，柯鴻旼分析，黃仁勳指出輝達已經從專注於遊戲的公司，轉型為專注於資料中心公司的想法，未來將與電腦製造商和雲端供應商共同合作，持續替人工智慧創造新市場，並聚焦AI車用領域、智慧製造的布局，有利於AI類股投資信心維持。
在下半年的選股上，柯鴻旼認為，AI投資趨勢確立，包括AI與半導體都可納入中長期的投資雙主軸，先進封裝相關亦可持續追蹤，而市場期待的邊緣AI運用在手機、NB等題材，可望在換機潮的帶動下持續發酵，然由於股價已來到相對高檔，高殖利率個股也可納入布局方向。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。