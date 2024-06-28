內湖寵物店老闆身亡！1F、2F說法懶人包　工人發文嗆聲對話太離譜

我是廣告 請繼續往下閱讀
黨姓男老闆女兒日前受訪表示，店內有救援回來的5隻狗、9隻貓，每個月開銷至少10萬元，當初要開店寵物店時爸爸花上百萬裝修，結果因為2樓屋主不願意簽同意書，導致營業登記遲遲審核不下來。經過溝通，2樓屋主以「協助裝修陽台」來換取同意書，最後黨男花費10萬元請工人來修繕，結果2樓屋主卻反悔不簽同意書，甚至稱沒有這樣的約定，讓黨男女兒痛批「（他們）應該要感到羞愧。」
2樓屋主發聲反擊！「人走了一樣不會簽同意書」
隨著1樓寵物店對媒體放消息，2樓屋主也發聲反擊，表示「陽台修繕、吊掛等費用共計11.5萬元，全都是我自己出的」，結果寵物店老闆卻對外稱費用是1樓付的，讓她承受這樣的罵聲。據《三立新聞網》報導，2樓屋主強調「去年10月我就已經表明不簽同意書，從頭到尾也沒要求黨男做什麼，也勸過老闆不要花錢裝潢店面，現在人走了，雖然感到遺憾，但還是不會簽下同意書」。
2樓屋主也提到不簽同意書的原因「我們一家人都有過敏體質，寵物店會有衛生跟噪音問題，會有氣味從風管上來，太多的因素讓我不能簽，而且一簽就8年，詢問過都發局後也建議說不要簽，因為如果簽了以後發生問題沒辦法處理，只能透過法律途徑，也詢問很多樓下有寵物店的朋友意見，他們也都說不要簽」。
施工工人替2樓屋主澄清又改口道歉！曾嗆聲「你走了鄰里會放鞭炮」
然而既然1樓、2樓修繕作業10萬元到底誰付，雙方各說各話，工人總應該知道業主是誰了？當初自稱施工方的工人在5月中旬出面表示，外牆工程由他們施作，「這新聞中的業主怎麼我都不認識呢？十幾萬，我怎麼沒有收到呢？」宣稱工程和一樓無關，但隨著寵物店老闆過世後，施工工人又改口「不清楚一樓與二樓之間的細節問題，自己思慮不周讓大家不高興深感抱歉，當初應該幫忙協調。」
而也有人翻出，當初5月中工人在社群平台上，一連串疑似與寵物店老闆交鋒口水戰，工人表示「好了啦少護航了，等法官找我當證人時，我們就會見面啦！看我拿施工照跟匯款紀錄就知道了喔」、「感謝你喔，記得你走了，要通知一些鄰里，想必大家都會放鞭炮慶祝的喔」等語。
而目前寵物店老闆的大女兒也對外發聲表示，會繼續繼承爸爸愛動物的遺願，繼續經營寵物店，決定在休息一禮拜事情都處理好之後才會營業，絕對不會向二樓妥協。當地里長謝佳惠表示，當初她曾嘗試幫忙協調，無奈2樓屋主堅決不同意，她覺得目前的法規可能需要改變，開寵物店應該不需要徵得所有鄰居同意，對於寵物店老闆的事件，她也感到遺憾。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995