全球最佳大學排行榜 台師大「教育及教育研究學科」第7名
《美國新聞與全球報導》（U.S. News & World Report）最近發表全球最佳大學排行榜，其中台灣師範大學教育與教育研究學科（Education and Educational Research）位列第7名，相比去年進步兩名，而與牛津大學、倫敦大學學院同時躋身教育領域世界前10名。
記者林則澄／台北報導
據悉，該排行榜依據學校研究表現、發表論文數、引用次數等多項評比指標，台師大在去年新增的教育及教育研究學科位列第9名，今年進步兩名更上層樓獲得第7名，至於前5名則是香港大學、倫敦大學學院（University College London）、香港中文大學、華中師範大學、密西根州立大學（Michigan State University）。
台師大表示，目前發行的教育相關期刊，一共5本TSSCI（台灣社會科學引文索引資料庫）期刊，11本收錄在Scopus資料庫，學術聲望備受國內外學界肯定，而且教育學院設立的「華語文與科技研究中心」、「學習科學跨國領尖研究中心」、「社會情緒教育與發展研究中心」，均獲教育部高教深耕計畫特色領域研究中心的補助，引領國際教育學術的研究發展。
除了研究能量多元豐沛，台師大2018年成立台灣首所學習資訊專業學院，培育具備統整教育、心理、商管、資訊、統計等領域知能，以及數位學習、電腦科學、學習科學、圖書資訊相關領域研究發展專業人才。
另外台師大除了教育研究領域位列U.S. News全球大學排行榜第7名，還在國際高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds，簡稱QS）公布的2024年全球大學學科排行榜，位列教育學科第27名，是近4年名次穩定在30名之內。