詐團假冒天王劉德華互動！62歲女粉絲遭騙264萬 一見本尊心碎了
新北市三重區一名62歲林姓婦人，是天王劉德華的死忠粉絲，去年12月間，她瀏覽劉德華粉絲專頁時，一名陌生男子私訊林女，自稱是劉德華本人，並且還與林婦視訊，林婦見到螢幕上真的是劉德華的臉，信以為真，以為劉德華看到忠誠粉絲的用心，私下向她打招呼。未料，聊天過程中，這名「劉德華」表示要來台灣度假，需花錢請保全及住宿酒店，要募款260萬，還慫恿林婦去借高利貸，從今年1月至6月間，陸續被詐騙264萬元之多，直到家人發現不對勁，一問之下才恍然大悟遭受詐騙，隨即報警處理。
記者林盈君／綜合報導
據了解，詐騙集團假冒天王劉德華，對林婦噓寒問暖、關心生活起居，之後向林婦表示需要用錢，還表示會派遣工作人員在公園向她收款，警方獲報後埋伏收款地，順利逮捕58歲莊姓女車手，當場人贓俱獲。莊女落網後供稱，自己也是上劉德華粉絲專頁後，遭自稱是劉德華的男子私訊，表示要將其招募到自己公關公司上班，工作內容是幫忙收錢。因莊女也是劉德華粉絲，覺得可以跟偶像互動，未料竟落入詐團的陷阱，訊後，莊女被依詐欺、洗錢防制法移送新北地檢偵辦。
對此警方呼籲，現今常有假冒名人詐欺他人財物的案例，因此對於陌生訊息應審慎求證，並且切勿隨意將自身財務交付給陌生人，若收到陌生可疑訊息可撥打165反詐騙專線、110電話查證。