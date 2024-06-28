曾上《大熱門》正妹吳孟庭車禍命危 吳宗憲難過「為她集氣禱告」
剛從磐石高中畢業的正妹吳孟庭，不僅在IG上擁有超過5萬人追蹤，還曾參加過吳宗憲的綜藝節目《綜藝大熱門》第33屆「頭腦大挑戰」單元，沒想到近日她父親透露女兒不幸出車禍，正在跟死神搏鬥中。吳宗憲28日一早得知消息，心疼回應《NOWnews今日新聞》，「這也太令人難過了，為她集氣、為她禱告。」
記者林奕如／台北報導
吳孟庭外型甜美，上過節目後吸引不少人氣，吳孟庭的父母親27日晚間透過女兒IG發出黑底白字的限時動態，表示女兒在6月17日上午11點左右去練習機車時發生車禍，因撞擊到腦部，目前還在與死神搏鬥中，預計6月29日早上要移開呼吸管，若情況不樂觀可能就會永遠離開這個世界，希望大家集氣，助女兒脫險。
不過有網友爆料她是無照騎車，吳孟庭爸爸親上火線，再度透過女兒IG發文，「我在這裡要澄清一下我女兒是由有駕照的好同學載，是要去監理單位練習騎車的路上發生意外的，並非是某些網友說的無照騎車，這都有警局的筆錄也有監視器畫面。」他和老婆至今都不敢去看畫面，因為看了會很難過，也澄清不是要炒作新聞，只是身為一個卑微父母親願望，希望大家不要在傷口上灑鹽。