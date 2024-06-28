台北等13縣市高溫警報！今起連7天飆到38℃ 雷雨範圍擴大防淹水
高溫熱浪襲全台，一出門就被曬到發暈！今（28）日包含台北市等13個縣市高溫示警，有連續出現36度高溫的機率。氣象專家吳德榮表示，今起至下週四（6/28至7/4）各地要防38度以上極端高溫；午後大雷雨受影響的範圍擴大，提醒民眾平地應防「急雨積水」。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」表示，今日至下週四（6/28至7/4）「滯留鋒」在華南至長江流域一帶南北徘徊，台灣在鋒面前暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣大致晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高；因此要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。
今日各地區氣溫：北部攝氏25至36度，中部攝氏24至37度，南部攝氏24至38度，東部攝氏23至36度。氣象局針對全台13縣市發佈高溫燈號，台北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率；新北市、嘉義市為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。
今日至下週三，台灣仍在太平洋高壓西側，由於其「沉降作用」偏弱，無法壓制大氣「潛在不穩定度」的釋放，近山區午後有對流發展，平地受影響的範圍擴大，應注意局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯)的威脅，平地應防「急雨積水」，山區慎防「坍方、落石、土石流」；下週四太平洋高壓增強，午後對流減弱、範圍縮小，侷限在山區。