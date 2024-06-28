藍白不同調！國民黨擬修法提高罷免門檻 柯文哲反對：程序要謹慎
民團發起罷免基隆市長謝國樑的「拆樑」行動已進入第二階段連署，立法院國民黨團擬在下會期處理選罷法修正草案，改為「同意票數超過被罷免人當選得票數」才通過罷免，提高罷免門檻。對此，民眾黨主席柯文哲今（28）日再度重申不贊成罷免門檻改動，罷免不應變成仇很動員的工具，但是他也反對罷免連署抄名冊，發動罷免程序應當更嚴謹。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨今日上午立院黨團晨會後，柯文哲與民眾黨立委一同接受聯訪。針對國民黨擬修法提高罷免門檻，柯文哲表示，罷免本來是民主制度用來淘汰不適任官員或民代，這樣才不會一旦當選保證當選後做完任期，罷免有它的目的，但是現在變仇恨動員的工具，特別是現在成了大罷免時代，「你不贊成我的議案，我就罷免你的立委，你罷免我的，我罷免你的，變成仇恨動員，這不是我們喜歡看到。」
柯文哲說，不喜歡看到罷免變成政治仇恨動員工具，現階段不贊成罷免門檻改動，以前公投遇到問題換一個公投的方式，等到有一天不喜歡又換走，法律應該有它的一致性。
柯文哲也提到，目前要連署參選總統副總統要提供身分證，但是要罷免公職就是抄樁腳名冊，就可以當罷免門檻根據，這個要改，反對罷免成政治工具，發動罷免程序應當要嚴謹，跟連署參選總統副總統要一致。