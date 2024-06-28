雲豹能源今「關禁閉」 早盤仍強漲逾6%、帶動太陽能飆漲
雲豹能源近期因輝達來台洽詢綠電採購，吸引市場買盤進駐，股價從起漲點139元，在短短5個交易日內，狂飆到214.5元，波段漲幅高達54%，成為盤面焦點，但也被證交所列為注意股。雲豹能源今（28）日起「關禁閉」，但早盤仍強勢漲逾6%，來到228.5元，也帶動其他能源族群，像是太陽能的達能飆漲停，新晶投控也漲9%以上。
記者許家禎／台北報導
AI晶片龍頭廠輝達先前宣示將在台設置超級電腦運算中心以及研發中心，近期已開始向國內綠電業者洽詢採購事宜，其中，雲豹能源因市占率最高，有望搶得頭香。發言人張建偉先前透露，輝達近期已接觸國內前三大太陽能光電廠，釋出將採購上百億度綠電採購合約，由於數量大得令人咋舌，各家都正思考要如何配合。
AI話題加持，雲豹能源股價強噴，在25日那日近6個營業日累積收盤價漲幅達31.52％，且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達53元；6月25日的成交量為最近60個營業日日平均成交量之26.11倍；6月25日的週轉率為25.94%，因此被列為注意股。
同時雲豹能源也遭證交所強制公布5月自結獲利，5月營收為新台幣2.57億元，稅前虧損1700萬元，歸屬母公司業主虧損1000萬元，每股虧損0.08元。不過，昨日公司召開股東會，會中通過每股6.1元現金股利，高達7成盈餘配發率回饋股東支持。
因此雲豹能源今日雖然被「關禁閉」，但早盤仍強勢漲逾6%，來到228.5元，同時也帶動太陽能族群，達能飆漲停、新晶投控漲9%以上，安集漲4%多，鑫科與聯合再生也漲1%，台勝科漲0.8%。