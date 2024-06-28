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不是大谷翔平！「法官」Judge成MLB明星賽人氣王　國聯最多票是他

▲MLB美國職棒明星賽第一階段球迷票選稍早正式結束，最終人氣王由紐約洋基球星「法官」Aaron Judge給拿下，是他個人生涯第2次成為人氣王。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒明星賽第一階段球迷票選稍早正式結束，最終人氣王由紐約洋基球星「法官」Aaron Judge給拿下，是他個人生涯第2次成為人氣王。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒今年的2024明星賽將在德州遊騎兵主場盛大舉辦，而明星賽第一階段票選稍早正式結束，紐約洋基球星「法官」Aaron Judge正式成為本屆明星賽的人氣王，至於國聯的人氣王則由費城費城人強打Bryce Harper給拿下，2人的票數都來到超過300萬張。而洛杉磯道奇日本球星大谷翔平，則獲得277萬7123票數肯定，排行在國聯第3位置，僅次於費城人的Harper、三壘手Alec Bohm，並穩居國聯指定打擊首位。

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Judge成為明星賽人氣王　是個人生涯第2次

根據數據顯示，洋基重砲「法官」Aaron Judge最終共獲得342萬5309張票數，是全大聯盟最多，也成為今年明星賽的人氣王，成功入選美聯先發外野手，這是他生涯第6次入選全明星賽。同時Judge也是自2022年明星賽第一階段球迷投票之後，第2度獲得大聯盟人氣王殊榮。

美媒《美聯社》則指出，大聯盟自1970年恢復球迷投票之後，Aaron Judge成為史上第11位至少2度獲得大聯盟人氣王的球星。至於史上最多次獲得人氣王的選手，仍是水手隊傳奇球星Ken Griffey Jr.的5次，不過往後若Judge能夠持續在賽場上繳出火燙表現，追上前輩可說是指日可待。

至於費城人當家強打Bryce Harper則獲得327萬7920票，是國家聯盟最多票的球員，僅次於Aaron Judge排行第2，入選國聯先發一壘手。本屆明星賽將是Harper生涯第8次參與、第7次成為明星賽先發。Bryce Harper先前都是以外野手或指定打擊的身分參加明星賽，今年則是首度以一壘手身分入選。

大谷翔平獲逾277萬票　但無緣拿下國聯人氣王

而道奇日籍球星大谷翔平，最終則獲得277萬7123張票數，穩居國聯指定打擊首位，領先排行第2名的費城人Kyle Schwarber超過100萬張票。但大谷去年在天使時是美聯人氣王，今年轉戰道奇後如今在國聯僅排行第3，也是對大谷而言較為可惜的部分。


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