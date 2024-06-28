新北男失控揮舞2把開山刀！險砍傷4歲幼女、12歲兒嚇壞奪門呼救
本月26日上午9時許，新北市蘆洲區長安街某巷弄內一處民宅，一名34歲的男子疑似因吸食毒品，失控持2把開山刀在大街上揮舞，之後衝回家險些砍傷年僅4歲的女兒，12歲兒子見狀，嚇得衝出家門喊救命，警方獲報後隨即出動快打部隊，約10多名警力到場、緊急將男子壓制，逮捕後強制就醫。
記者林盈君／綜合報導
據了解，男子疑似吸食毒品後產生幻覺，上身打赤膊揮舞2打開山刀，蘆洲警分局獲報，火速調派三民、延平派出所線上快打警力，同時通知消防隊出動3車、7人到場。警消趕抵後，立即壓制失控的男子，並上銬實施保護管束，從其身上查獲毒品咖啡殘渣袋，最後通報衛生局安排強制就醫。
警方表示，全案依公共危險、妨害公務罪嫌、違反毒品危害防制條例，移送新北地檢署偵辦，檢方複後聲押獲准，同時通報高風險家庭、並研議聲請保護令。
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