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許光漢主演韓劇《無路可逃》59秒搶看！微笑獵殺劉宰明　觀眾瘋掉

▲韓劇《無路可逃：輪盤賭》預告出爐，許光漢飾演的「微笑殺手」戲份重，韓迷為之瘋狂。（圖／STUDIO X+U YouTube）
▲韓劇《無路可逃：輪盤賭》預告出爐，許光漢飾演的「微笑殺手」戲份重，韓迷為之瘋狂。（圖／STUDIO X+U YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《無路可逃：輪盤賭》由趙鎮雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、成愉頻、許光漢、李光洙、金聖喆等強大台、韓卡司共演，首波59秒預告今（28）日出爐，最受矚目的「微笑殺手」許光漢拿著狙擊槍射殺的場面，引起台韓觀眾熱烈討論。

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▲劇中，劉宰明（中）是200億懸賞對象，全國人民「搶著殺」。（圖／STUDIO X+U YouTube）
▲劇中，劉宰明（中）是200億懸賞對象，全國人民「搶著殺」。（圖／STUDIO X+U YouTube）
《無路可逃：輪盤賭》故事講述環繞一宗懸賞金高達200億韓元的公開殺人委託案，被暗殺對象是一名即將出獄的重刑犯；今天預告正式揭曉該重刑犯為劉宰明飾演的「金國浩」，他入獄13年後成為全國的謀殺目標，憤而向他砸雞蛋的場面，讓奉命保護「金國浩」的警察白仲植（趙鎮雄 飾）陷入困境。

除了國民自己獵殺「金國浩」，大家也受雇殺手「Mr. Smile」幫忙，而「Mr. Smile」由許光漢飾演，劇中他是一名台韓混血的殺手，預告中他「面帶微笑」手持狙擊槍、手槍，穿上防護套裝扛走關鍵人物的場面，令不少韓國網友震驚，紛紛表示：「我滿期待他演反派的！」、「哇..我看到許光漢的眼神，都快瘋了！」、「光看預告就好期待，許光漢一定要來韓國宣傳啊！」

一看《無路可逃：輪盤賭》預告片留言區發現，許多觀眾都為許光漢而來，驗證他在韓國無法擋的人氣。該劇預計7月31日上線，台灣播出平台已確定，將於日後公告。

▲▼劇中，許光漢被受僱殺人，拿槍演反派的畫面，令觀眾期待。（圖／STUDIO X+U YouTube）
▲▼劇中，許光漢被受雇殺人，拿槍演反派的畫面，令觀眾期待。（圖／STUDIO X+U YouTube）
▲▼劇中，許光漢被受僱殺人，拿槍演反派的畫面，令觀眾期待。（圖／STUDIO X+U YouTube）
 
▲▼劇中，許光漢被受僱殺人，拿槍演反派的畫面，令觀眾期待。（圖／STUDIO X+U YouTube）
 

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