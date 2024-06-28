許光漢主演韓劇《無路可逃》59秒搶看！微笑獵殺劉宰明 觀眾瘋掉
韓劇《無路可逃：輪盤賭》由趙鎮雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、成愉頻、許光漢、李光洙、金聖喆等強大台、韓卡司共演，首波59秒預告今（28）日出爐，最受矚目的「微笑殺手」許光漢拿著狙擊槍射殺的場面，引起台韓觀眾熱烈討論。
記者陳雅蘭／綜合報導
《無路可逃：輪盤賭》故事講述環繞一宗懸賞金高達200億韓元的公開殺人委託案，被暗殺對象是一名即將出獄的重刑犯；今天預告正式揭曉該重刑犯為劉宰明飾演的「金國浩」，他入獄13年後成為全國的謀殺目標，憤而向他砸雞蛋的場面，讓奉命保護「金國浩」的警察白仲植（趙鎮雄 飾）陷入困境。
除了國民自己獵殺「金國浩」，大家也受雇殺手「Mr. Smile」幫忙，而「Mr. Smile」由許光漢飾演，劇中他是一名台韓混血的殺手，預告中他「面帶微笑」手持狙擊槍、手槍，穿上防護套裝扛走關鍵人物的場面，令不少韓國網友震驚，紛紛表示：「我滿期待他演反派的！」、「哇..我看到許光漢的眼神，都快瘋了！」、「光看預告就好期待，許光漢一定要來韓國宣傳啊！」
一看《無路可逃：輪盤賭》預告片留言區發現，許多觀眾都為許光漢而來，驗證他在韓國無法擋的人氣。該劇預計7月31日上線，台灣播出平台已確定，將於日後公告。