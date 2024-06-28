林佳龍為俞大㵢緩頰「沙發僅60萬」 他酸：駐美代表屁股較尊貴？
駐美代表俞大㵢遭週刊爆料亂花800萬元公帑自肥，採購豪奢品，甚至還曾申請換新公務車，不過遭外交部擋下。外交部長林佳龍27日強調，週刊爆料俞大㵢花掉將近800萬「這個數字是錯的」，已跟俞大㵢聯繫確認，沙發不是外傳的90幾萬，正確金額為60多萬。對此，粉專「政客爽」質疑，一般人的沙發約3萬，駐美代表的屁股比較尊貴、要坐60萬台幣的沙發？
政治中心／綜合報導
針對駐美代表俞大㵢被指濫用公帑購買家具等相關爭議，林佳龍澄清，週刊爆料俞大㵢花掉將近800萬「這個數字是錯的」。他表示，駐美大使館及官邸上半年的核銷數字是35萬美金，扣除備用發電機等硬體設備28萬美金，其他採購僅約7萬美金、也就是250萬元台幣左右，有些也不是花在官邸，而是用在代表處。
至於外界熱議的床跟沙發，林佳龍解釋，「沙發部分使用比較老舊，經過更換，包括運費跟當地物價，我想秘書處核銷有一致標準」，沙發的價格不是外傳的90幾萬，而是60幾萬，至於床墊、床座，經過了解，是因為使用了20幾年，「先前物價跟現在有差別，基本上是同品牌，應該是有反應實際上採購需求」。
對此，粉專「政客爽」狠酸，一般人的沙發約3萬，駐美代表的屁股比較尊貴、要坐60萬台幣的沙發？「汗味民主！力挺駐美大使尊貴的屁股。沒有沙發，沒有民主！」網友也紛紛留言「60萬？是金子做的嗎」、「去問青鳥：官員花60萬買沙發對嗎？」、「人民的血汗錢只不過是官員口中的數字而已」、「國家的錢比較好花」、「有沒有想過青鳥坐塑膠椅的感受」。