日圓貶破161近38年新低　專家：日本央行利率政策不變恐引新風暴

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雖然日圓兌美元貶破160，日本央行干預的機會就越發加大，投資者需要謹慎注意，但干預或許未能逆轉日圓跌勢，假如日本央行缺乏勇氣從根本性改變政策，日圓的急貶或許是新的金融風暴開端。
即便日本外匯長官神田真人表示，當局正在高度關注日圓匯率，將在必要時採取措施，但在這些口頭干預後，日圓並未有改變方向，也反映市場對口頭干預已不買帳，相信日本央行短期內出手干預的機會極大。
然而，要注意的是，上一次日本央行4月底時日圓兌美元在160附近便出手干預，一共動用了創紀錄的9.8兆日圓、 約611億美元干預，當時日圓大約升了4天，回到151水準。但不到2個月時間，美元兌日圓便再次從151水準慢慢貶至新低水準，也就是說，這樣的干預只能短期影響匯率，但貶值方向不能逆轉。
因此，市場不少說法指日本央行可能需要等待這周美國大選辯論或周五公布PCE通膨率數據，根據影響美元和聯準會降息預期等大事件發生之時才有望干預，甚或需要等到7月的利率決策會議附近才進行干預，也就是說，日圓貶美元可能貶向163至164區間後，這才是日本央行最佳時機出手干預。
楊傲正分析，美日利差一直以來才是日圓貶值的根本性原因，然而，最令市場擔心的是，日本央行這個月已開腔表示，7月將會考慮升息，理應是提振日圓的方法，但市場在升息前竟然持續看空日圓，這個反映美日利差的引誘似乎已呈現一種不可逆轉的走勢。目前日本央行利率在0.1%，即使日本央行升息 0.5%、1%，聯準會利率維持5.5%，或降至5%，4.75%，中間的利差仍然明顯，這樣的收窄能否改變市場持續套息賣空日圓的做法，這也是未來日圓走勢的關鍵所在。
楊傲正表示，從中長期角度來看，聯準會降息將至，但未來降息的步伐相對緩慢，聯準會中期利率2.5%或2026年才達至，而2024至2026年間假如日本央行貨幣政策仍維持較寬鬆和在 1%以下的低利率刺激經濟，這個預期將使市場難以在這個時間出手買入日圓，追捧日圓。如此說來，日本央行似乎要大規模改變政策方向，才有望逆轉跌勢。
不過，干預的手段只能造成短期影響，也就是說不論這一次日本當局打算在160、162還是163至164區間開始干預，即使美元兌日圓匯價回跌，日圓貶值方向難改。楊傲正表示，更重要的是，每次干預可能都需要以破紀錄的資金去達成目標，又要考慮波動性，聯準會降息時間表又預期押後等，日本央行如不果斷採取新的政策方向，日圓再進一步貶值至165、170之時，日本內部經濟的承受能力將是一個重大風暴起點，值得當局注意。