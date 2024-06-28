自救觀念不可缺少　學生水域安全嘉年華6/29登場

暑假即將到來，加上炎熱的天氣，海邊戲水的人潮隨之增加，教育部體育署為了提醒青年學子以及民眾安全戲水，明（29）日攜手高雄市政府在愛河灣流行音樂中心珊瑚礁群廣場，舉辦「113年學生水域安全嘉年華活動」宣導水域安全觀念，還有自救以及救人的表演，邀請大家「安心玩水，前進愛河」。
記者林則澄／台北報導
體育署表示，隨著暑假到來，往往也是溺水意外發生高峰時期，今年首度合作高雄市政府舉辦「水域安全嘉年華活動」，包括水樂園獨木舟、SUP無動力立式划槳體驗，並且安排落水自救以及救人的演示，還有陸上大型透明水缸自救表演、水域安全知識闖關遊戲、布袋戲表演、氣墊池體驗等，提供民眾實際體驗水上活動，也可參與知識問答互動闖關遊戲，瞭解正確自救以及救人觀念。
體育署也在互動體驗區域，安排財團法人資訊工業策進會的「VR划船」，可讓民眾透過360度VR（虛擬實境）環景多視角在大鵬灣、蓮池潭等場景划船，彷彿置身真實世界。
體育署表示，每年舉辦「學生水域安全嘉年華活動」，也是呼應世界衛生組織（World Health Organization, 簡稱WHO）7月25日的「國際防溺日」，希望能與各界共同重視，並且藉由官方、民間的力量宣導水域安全觀念。