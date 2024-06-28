曾上《大熱門》正妹吳孟庭車禍命危！粉絲發Threads集氣：活下來
正妹網紅吳孟庭在IG上擁有超過5萬人追蹤，還曾經參加過吳宗憲主持的綜藝節目《綜藝大熱門》錄製第33屆「頭腦大挑戰」主題，擄獲不少粉絲喜愛與支持。孟庭先前才開心發文透露自己從高中畢業了，沒想到近日她爸爸卻透露女兒不幸出車禍的消息，「希望大家可以幫她加油集氣，祝她能夠順利度過難關！」吸引大票網友高度關注與討論，而Threads上也有大票網友紛紛發文、留言替孟庭集氣與加油。
記者洪生儒／綜合報導
吳孟庭的爸媽在昨（27）日透過女兒的IG發出黑底白字的貼文，透露女兒在6月17日上午11點左右去練習機車時發生車禍，因爲撞擊到腦部，目前還在跟死神搏鬥中，預計6月29日早上要移開呼吸管，若情況不樂觀可能就會永遠離開這個世界，希望大家可以一起幫她集氣，懇求大家祝福孟庭可以度過難關。
此外，因為有部分網友提到「無照騎車」一事，孟庭的爸媽也特別為此在貼文中澄清，「首先感謝大家的關心與祝福，澄清一下我女兒是由有駕照的好同學載，是要去監理單位練習騎車的路上發生意外的，並非是某些網友說的無照騎車，這都有警局的筆錄也有監視器畫面，但這都是我們的隱私問題，我和孟庭的媽媽到現在為止都沒有去看監視器畫面，因為看了會很難過。」
孟庭的爸媽也在文中強調：「我的本意也不是要炒作新聞，只是身為一個卑微的父母親的願望，能讓自己的女兒能夠早日康復回到我們的身邊而已，希望大家不要在我們的傷口上撒鹽，增加我們的心理壓力，就這一點要求而已。」並且真心謝謝大家的支持與祝福。
後續在 Threads上面也有大票網友紛紛發文、留言替孟庭集氣與加油，像是在孟庭自己的Threads貼文中，就湧入大批網友留言表示：「加油你可以的！再撐一下」、「努力活下去，我幫你集氣，一定要活著」、「你很漂亮！大家都在等你醒過來哦！加油」、「你一定可以的，請你一定要活下來」、「雖然不認識你，但還是希望你可以好好的，加油」、「希望你可以度過這個難關，爸爸媽媽都在等你，願你平安健康。」