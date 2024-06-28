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中市第一波「共享車位」 7/1市屬停車場開放

▲豐原區公所等6場停車空間共629席車格，7月起開放共享(圖／交通局提供2024.6.28)
▲豐原區公所等6場停車空間共629席車格，7月起開放共享(圖／交通局提供2024.6.28)

記者柳榮俊/台中報導

台中市人口數已突破285萬人，民眾停車需求也隨之增加，中市府推動「共享車位」，由公部門帶頭做起！第一波市屬機關停車場將於7月1日正式開放共享停車，場域分別為清水港區藝術中心、太平屯區藝文中心、豐原區公所、豐原戶政事務所、潭子區公所及北屯區寶之林園區等6處，共提供約629席汽車停車格位，夜間及例假日可讓周邊居民方便使用，擴大「先公後私」的共享共好效益。

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交通局長葉昭甫表示，「市屬機關及學校停車空間開放共享計畫」，期能透過「先公後私」的方式，由公部門率先響應實施，將有限的空間資源加乘；規劃做最大化的「共享」已成為未來趨勢，利用機關及學校既有停車空間，於夜間及例假日等時段性釋出，開放民眾共享使用，發揮停車潛在價值，提供更多車位以紓緩停車需求，台中市從公家機關單位跨出第一步，未來再進階擴及到私部門共同參與。


葉昭甫指出，市府啟動跨單位橫向協調與合作，也委託民間進行改善與收費管理，將文化局所屬的港區藝術中心、屯區藝文中心、民政局所屬的豐原戶政事務所、豐原區公所及潭子區公所、環保局所屬的寶之林園區等停車空間釋出，預計7月1日開放民眾共享停車，並同步展開2週的試營運，發揮空間最大化，縮短停車需求尖離峰落差，開放夜間與例假日的共享使用，間接增加停車供給。


交通局提到，為使既有停車資源作最有效的利用，減少大規模立體停車場建置的耗時成本，市府實施「市屬機關及學校停車空間開放共享計畫」，已於今年6月初試辦太平區坪林圖書館開放車位共享，不僅滿足該場域的圖書館、親子館及衛生所的停車需求外，更嘉惠非上班日到周邊商圈觀光消費的民眾，獲得熱烈迴響。


台中市停車管理處說明，除了試辦場域坪林圖書館已開放外，更加入此次第1波共6個機關場域開放共享停車，可提供汽車629席停車格位；交通局將持續依各場域停車情形滾動檢討，也鼓勵與期待各機關及學校加入，讓智慧停車相關管理措施達到供需平衡，提升便民服務，一同打造人本、舒適、環保，「1加1大於2」的共享停車環境。

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