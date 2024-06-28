中市梨山茶評鑑629組競賽　梨山茶王揭曉

我是廣告 請繼續往下閱讀
農業局表示，評審委員根據清香型烏龍茶評審辦法針對外觀(包含形狀、色澤等)、水色與香氣滋味等三種項目進行評鑑。比賽結果由黃厚文勇奪特等獎，頭等一獎為徐國鼎、頭等二獎為黃厚文、頭等三獎為王佐瑜、頭等五獎為洪韻婷、頭等獎為李桂香、黃名村、黃名江、林承緯與葉沛涵，以及五星獎朱致宇等31名、四星獎陳天生等49名、三星獎陳孟智等210名，獲獎名單可於台中市和平區農會網站查詢。
農業局表示，和平區梨山茶種植面積約457公頃，年產量約274公噸，梨山茶區涵蓋福壽山、新佳陽，位於海拔1,800至2,500公尺高地，日夜溫差大，水氣充足，得天獨厚的地理環境形成孕育茶樹最佳環境，茶葉柔軟，茶菁肥厚，果膠質含量高，一年僅2-3收，產量少，品質佳，成茶外觀色澤翠綠，沖泡後的茶湯水色蜜綠帶黃，香氣清揚，略帶花果香，滋味清醇鮮爽。
農業局指出，這次參賽茶葉經農藥殘留快速篩檢合格後才能參賽，並針對參賽茶葉進行產地鑑別抽驗，不合格者淘汰銷毀，另評鑑後的得獎茶葉也將再次送驗，通過農藥安全檢測後由和平區農會嚴格控管、統一包裝並加貼防偽標籤，讓消費者可以安心選購優質梨山茶。
農業局提醒，自去年1月1日起產製的國產茶葉，標示產地為「臺灣」者，農產品經營者於該茶葉流通、販賣前依法須提供溯源農糧產品條碼(QR Code)、產銷履歷或有機標章等三者其中之一，以維護消費者及茶農權益，防範進口茶混充或偽標國產茶販售。