台中5億高中生命案！配偶夏男假結婚拒認罪 一審遭判刑1年6月
台中5億高中生墜樓命案，引發社會關注，死者賴姓高中生的配偶夏姓男子，遭控涉嫌假結婚、偽造文書，今（28日）上午，台中地院將宣判一審結果出爐，判處夏男1年6月徒刑。
記者林盈君／綜合報導
據了解，賴姓高中生墜樓死亡前，曾與夏姓男子前往戶政事務所登記結婚，未料登記之後，賴男卻從10樓墜落身亡，引發社會各界關注。家屬曾質疑死因不單純，不過檢方調查，夏男因無殺人直接證據，予以不起訴處分。
由於賴男繼承大筆土地遺產，他與夏男的婚姻頗有疑點，檢方調查認為，賴男與夏男並無結婚真意，可能是假結婚，因此依偽造文書罪起訴夏男，對此夏男始終否認假結婚，今天上午，台中地院將宣判一審結果出爐，夏男被判處1年6月徒刑。
對此，賴男母親委任律師許哲維表示，夏男犯罪事實明確，且不斷否認犯行，一直消極迴避問題，犯後態度不佳，這次被判1年6月算是重判，也感謝台中地院法官、台中地檢署偵查及公訴檢察官。
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