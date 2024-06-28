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張元植命喪白朗峰！13歲就開始登山　曾拿鐵證「踢爆曾格爾造假」

▲台灣知名登山好手張元植今（28）日驚傳發生意外身亡，在挑戰法國阿爾卑斯山脈攀登南針峰北壁時意外墜谷。（圖/張元植臉書）
▲台灣知名登山好手張元植今（28）日驚傳發生意外身亡，在挑戰法國阿爾卑斯山脈攀登南針峰北壁時意外墜谷。（圖/張元植臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣知名登山好手張元植今（28）日驚傳發生意外身亡，外媒表示，張元植在法國阿爾卑斯山脈攀登南針峰北壁時意外墜谷250公尺身亡，享年36歲，消息傳回台灣讓登山界相當震撼。然而張元植過去曾經看不下去登山女神「曾格爾爭議」，曬出鐵證指控曾格爾登頂造假，也引起不少話題。到底張元植是誰？過去又有多少輝煌的登山戰績，《NOWnews》帶你一文了解。

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13歲就開始登山！張元植生前征服超過60座百岳

36歲的張元植，從13歲國中時期就開始接觸登山，他2007年就讀苗栗全人實驗中學期間，就成功登頂南美洲最高峰「阿空加瓜山（6961m）」，並且在2009年完成台灣中央山脈大縱走，同時他也是台灣登山家中，最年輕就爬超過8000公尺以上高山的人，因此又被取名為「八千張」。

台灣知名冒險登山好手張元植，因為攀登白朗峰不幸過世，享年36歲，家屬也證實消息。（圖／吳政紘攝）
台灣知名冒險登山好手張元植，因為攀登白朗峰不幸過世，享年36歲，震撼登山界。（圖／記者吳政紘攝）
張元植的登山人生中，征服超過60座百岳，隨著登山技巧越趨熟練，張元植與各路登山專家一起征服各大世界高峰，紀錄相當輝煌，雖然有些紀錄未能挑戰登頂成功，但也為台灣登山寫下許多里程碑。

📍2017年時，他與好友、同為台灣登山專家「阿果」呂忠翰就以無氧無協作方式攀登世界第八高峰馬納斯盧峰（Manaslu，8163m)，高山反應攀爬至7400m撤退，未登頂。
📍2019年5月時，與呂忠翰聘請一位雪巴，並一同登頂世界第五高峰馬卡魯峰（Makalu，8485m），成功登頂。
📍2019年7月時，呂忠翰和張元植為台灣史上第一隊，嘗試無氧攀登世界第二高峰K2峰（喬戈里峰）的登山隊，但由於峰頂的雪況不佳，最後攀登至海拔8200m，未登頂。
📍2023年，與呂忠翰攀登球第七高峰道拉吉里峰（Dhaulagiri , 8167m），探索新路徑，未登頂。

▲呂忠翰、張元植以及雪羊去年曾一起攀登8000公尺高山，世界第七高峰道拉吉嶺。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲呂忠翰、張元植去年曾一起攀登8000公尺高山，世界第七高峰道拉吉嶺。（圖／橘子關懷基金會提供）
張元植曾控「曾格爾登頂造假」！自製20頁調查報告打臉

然而在前幾年台灣登山女神「曾格爾」自稱完成「馬納斯盧峰13小時無氧登頂紀錄」之後，遭到各界質疑，張元植也與團隊自製整整20頁的報告，根據曾格爾的GPS定位、當地天氣變化、當山軌跡等等，打臉曾格爾造假。甚至也曬出許多分析後的鐵證時間對比圖，表示曾格爾的登頂時間點，與其他登山團隊登山的時間、登峰背景完全不相符，當時引起極大討論。

▲曾格爾否認爆料，將提出妨害名譽告訴。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
▲曾格爾過去曾經稱完成「馬納斯盧峰13小時無氧登頂紀錄」，結果遭到張元植打臉。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
張元植曾說「登山是會死人的運動」！傳死訊登山界不捨送別

張元植從小就接觸登山，過去在媒體採訪當中，張元植就提到「登山是一件會死人的運動」，也曾經在社群寫下「對我而言，正因為登山與死亡緊緊相扣，它也因此與其他運動有決定性的差異。在之中，我們能更切身的體會與咀嚼，何謂生命。」如今在自己熱愛的登山運動當中意外殞落，讓登山界的各路好友都悲痛萬分、不捨，紛紛發文悼念。

而有網友近日正巧去法國旅遊健行時，也在臉書發出一張照片表示「巧遇台灣的登山隊，已經訓練好幾天了，今天準備攻頂白朗峰。」疑似拍下張元植生前最後身影，未料就發生意外，讓許多山友感到相當難過。

▲台灣知名登山好手張元植，驚傳在法國白朗峰墜崖身亡，享年36歲。（圖／翻攝臉書）
▲台灣知名登山好手張元植曾表示「登山是一件會死人的運動」，如今在熱愛的登山運動中出意外離世，讓山友們都非常不捨。（圖／翻攝張元植臉書）

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