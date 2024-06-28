張元植命喪白朗峰！13歲就開始登山　曾拿鐵證「踢爆曾格爾造假」

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36歲的張元植，從13歲國中時期就開始接觸登山，他2007年就讀苗栗全人實驗中學期間，就成功登頂南美洲最高峰「阿空加瓜山（6961m）」，並且在2009年完成台灣中央山脈大縱走，同時他也是台灣登山家中，最年輕就爬超過8000公尺以上高山的人，因此又被取名為「八千張」。
張元植的登山人生中，征服超過60座百岳，隨著登山技巧越趨熟練，張元植與各路登山專家一起征服各大世界高峰，紀錄相當輝煌，雖然有些紀錄未能挑戰登頂成功，但也為台灣登山寫下許多里程碑。
📍2017年時，他與好友、同為台灣登山專家「阿果」呂忠翰就以無氧無協作方式攀登世界第八高峰馬納斯盧峰（Manaslu，8163m)，高山反應攀爬至7400m撤退，未登頂。
📍2019年5月時，與呂忠翰聘請一位雪巴，並一同登頂世界第五高峰馬卡魯峰（Makalu，8485m），成功登頂。
📍2019年7月時，呂忠翰和張元植為台灣史上第一隊，嘗試無氧攀登世界第二高峰K2峰（喬戈里峰）的登山隊，但由於峰頂的雪況不佳，最後攀登至海拔8200m，未登頂。
📍2023年，與呂忠翰攀登球第七高峰道拉吉里峰（Dhaulagiri , 8167m），探索新路徑，未登頂。
張元植曾控「曾格爾登頂造假」！自製20頁調查報告打臉
然而在前幾年台灣登山女神「曾格爾」自稱完成「馬納斯盧峰13小時無氧登頂紀錄」之後，遭到各界質疑，張元植也與團隊自製整整20頁的報告，根據曾格爾的GPS定位、當地天氣變化、當山軌跡等等，打臉曾格爾造假。甚至也曬出許多分析後的鐵證時間對比圖，表示曾格爾的登頂時間點，與其他登山團隊登山的時間、登峰背景完全不相符，當時引起極大討論。
張元植曾說「登山是會死人的運動」！傳死訊登山界不捨送別
張元植從小就接觸登山，過去在媒體採訪當中，張元植就提到「登山是一件會死人的運動」，也曾經在社群寫下「對我而言，正因為登山與死亡緊緊相扣，它也因此與其他運動有決定性的差異。在之中，我們能更切身的體會與咀嚼，何謂生命。」如今在自己熱愛的登山運動當中意外殞落，讓登山界的各路好友都悲痛萬分、不捨，紛紛發文悼念。
而有網友近日正巧去法國旅遊健行時，也在臉書發出一張照片表示「巧遇台灣的登山隊，已經訓練好幾天了，今天準備攻頂白朗峰。」疑似拍下張元植生前最後身影，未料就發生意外，讓許多山友感到相當難過。