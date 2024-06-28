真人版《航海王2》曝光11位新角色 高度還原「巴洛克華克」成員
全球粉絲引頸期盼，Netflix真人版影集《航海王》第2季將有11位演員加入，包括4位「巴洛克華克」成員的高還原度引發討論。「巴洛克華克」特務成員找來《異星災變》丹尼爾拉斯克 （Daniel Lasker）飾演9號先生（Mr. 9）、卡姆魯斯強森（Camrus Johnson）飾演5號先生 (Mr. 5）、潔札拉潔絲琳 (Jazzara Jaslyn）飾演情人節小姐（Miss Valentine）、大衛達斯馬齊連（David Dastmalchian）飾演3號先生（Mr. 3）。
記者林奕如／台北報導
《航海王》真人版打破動漫真人版必敗魔咒，一上線口碑發酵，第二季有更多新角色加入。影集找來卡勒姆克爾（Callum Kerr）飾演斯摩格、維爾納庫澤（Werner Coetser）飾演東利、布倫丹莫里（Brendan Murray）飾演布洛基、克萊夫羅素（Clive Russell）飾演可樂克斯、茱莉亞雷瓦爾德 （Julia Rehwald）飾演達絲琪、羅布科萊蒂（Rob Colletti）飾演瓦波爾、蒂龍基奧（Ty Keogh）飾演多魯頓。
《航海王》改編自日本最暢銷系列漫畫，帶領觀眾進入尾田榮一郎建構的世界，展開獨一無二的傳奇海洋冒險故事。年輕探險家蒙其·D·魯夫自小渴望無拘無束的生活，因此離開他所居住的小村莊，踏上危機四伏的旅程，希望找到傳說中的知名寶藏「大秘寶」成為海賊王。
海賊歷險故事《航海王》第一季真人版，邀請到伊納基戈多伊（Iñaki Godoy）出演蒙其·D·魯夫、新田真劍佑飾羅羅亞索隆、艾蜜莉拉德（Emily Rudd）飾娜美、雅各羅美洛（Jacob Romero）飾騙人布、塔茲史卡勒（Taz Skylar）飾香吉士。