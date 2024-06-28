恢復至疫前9成！桃機暑假總運量上看800萬人次 提醒這東西禁上機
暑假是旅遊旺季，部分學生提早放假，預計6/29就正式進入暑假。桃園機場公司今（28）日表示，7月到8月總運量上看800萬人次，已與疫情前2019年同期運量相當。因應暑假人潮，提醒旅客提早3小時抵達機場，出發前務必檢查護照效期及航班資訊，避免影響行程。此外，天氣炎熱，人手一支的攜帶手持式電風扇，因含有鉛酸電池，特別留意禁止托運及手提攜帶上機。
記者魏妤庭／台北報導
桃機公司表示，今（2024）年端午連續假期總運量就達到63.6萬人次，與去年同期相比成長12.32%，單日平均達到12.7萬人次，最高峰落在6/10，單日旅運量為12.9萬人次。隨著旅遊潮到來，預估今年暑假總運量上看800萬人次，日平均為12.9萬人次，超越端午連假的日均量，與疫情前同期旅運量825萬人次相比，已恢復到約94%。
為了迎接暑假出國潮，桃機公司提醒，旅客務必檢查護照效期是否為6個月以上；提早3小時到機場，出發前確認航班資訊，認明桃園國際機場代碼縮寫為「TPE」。另民眾常攜帶手持式電風扇(含有鉛酸電池)禁止託運跟手提攜帶上機，行動電源需隨身禁止託運、打火機限隨身攜帶一個，刀剪工具類（例如：剪刀、美工刀及瑞士刀等）、高壓噴罐類（例如：防狼噴霧等）等僅限託運。
此外，若想要快速通關，桃機公司表示，新世代自動查驗通關系統（e-Gate）已上路，年滿14歲就可以持晶片護照且在入境時已錄存生物特徵的外國人、陸港澳人士，出境無須申請就可以直接使用，短短10秒鐘就能完成通關，歡迎民眾多加利用。