下次辯論改單挑高爾夫？拜登川普「高爾夫之亂」 被封本日最好笑
2024美國總統大選首場辯論落幕，拜登與川普兩人一度因高爾夫球發生爭論，川普挖苦拜登打不好高爾夫，「連50碼的球都無法打」、「我看過你揮桿的樣子」，拜登則稱自己打得很好，當場邀約川普來一場高爾夫，被川普無情拒絕「我們不要表現得像小孩一樣」。高爾夫「亂入」辯論戰場，有政論家直呼這是「這是我在政壇看過的最有趣事情之一」，還有網友建議乾脆下次辯論就改成兩人高爾夫比賽。
記者倪浩軒/綜合報導
當時主持人提到高齡是2人無法迴避的問題，川普回覆自己已經公開健康紀錄，且還能打高爾夫，「我剛剛贏得了兩個俱樂部冠軍」，川普還強調自己贏得的不是「銀髮組競賽」，要從比賽中勝出，「你必須非常聰明，且能夠開球很遠」。
川普藉此強調自己寶刀未老，隨即話鋒一轉，挖苦拜登「連50碼的球都無法打」。而拜登則反擊，稱自己高爾夫打得很好，更當場邀川普球場上見真章，「我很樂意跟他來一場」，而川普冷回「我們不要表現得像小孩一樣」，拜登則補槍「你就是個孩子」。
對於這場意外上演的高爾夫之亂，《BBC》評論表示「滑稽」，高爾夫的爭論突然接管了辯論會；《CNN》專家則直呼「天哪，他們正在爭論誰的高爾夫打更好」。
美國政治評論家夏皮羅（Ben Shapiro）在個人X發文打趣表示，拜登川普的高爾夫爭論「是我在政壇看過的最有趣事情之一」，有網友在底下留言回覆說「笑著笑著就哭了」。另外還有人建議拜登與川普下次辯論就改比高爾夫，誰能揮出更遠的開球就是贏家，網友則笑稱「超級想看這兩人的高爾夫對決！」