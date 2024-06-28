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愛莉莎莎分手大解放！穿「丁字泳衣」衝流量　Joeman邀比基尼對決

▲愛莉莎莎分手後尺度變大，分享穿「小丁泳裝」的短片，被Joeman慫恿錄製「比基尼對決」的節目。（圖／愛莉莎莎IＧ）
▲愛莉莎莎分手後尺度變大，分享穿「小丁泳裝」的短片，被Joeman慫恿錄製「比基尼對決」的節目。（圖／愛莉莎莎IＧ）

記者楊穎軒／綜合報導

32歲YouTuber愛莉莎莎（本名陳天予）擁有百萬訂閱，雖然過去的爭議不少，但無損粉絲對她的喜愛和支持，剛結束和羽球教練呂杰陽1年感情的愛莉莎莎，近來忙於研習房地產相關執照課程、考試，昨（27）日不忘在粉專分享福利照片，穿上丁字褲比基尼擺拍，同業Joeman（九妹）力拱：「要不要來上比基尼對決（單元）？」

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▲▼愛莉莎莎被粉絲封為「台版IU」，風評兩極。（圖／愛莉莎莎IG、臉書）
▲▼愛莉莎莎被粉絲封為「台版IU」，風評兩極。（圖／愛莉莎莎臉書）
▲▼愛莉莎莎被粉絲封為「台版IU」。（圖／愛莉莎莎IG、臉書）
愛莉莎莎昨天在IG上傳一支Reels，她戴棒球潮帽，穿一套黑色三點式泳衣，泳褲還是尺度頗大的「小丁」款式，弧形美胸、ㄦ字事業線一覽而盡，肉感腰身和大腿根部同步放送，愛莉莎莎接連擺出性感和有點中二的POSE，拍攝過程中忍不住笑場，看得出來還是有些害臊。

「趕快趁瘦的時候拍比基尼！」愛莉莎莎寫道，短片一上架，不到半天吸引1.7萬人按讚，Joeman公開邀請她上「比基尼對決」主題，粉絲和友人有稱讚也有揶揄：「太好看了吧」、「比我上次看到又更瘦了」、「已儲存」、「那個腿太好看了」、「終於露腳趾！足控福利讚啦」、「單身的力量和勇敢？」

愛莉莎莎2019年慶祝YouTube頻道突破50萬訂閱，開放QA，有粉絲好奇她的三圍、年齡和體重，本人不願透露年紀，只答覆體重48公斤，身材是B罩杯，遭一旁同為網紅的阿圓調侃：「妳謊報！妳根本就沒有B！」愛莉莎莎回擊：「妳自己去問我的內衣專員！」

▲愛莉莎莎釋出比基尼造型，紀錄最佳狀態。（圖／愛莉莎莎IG）
▲▼愛莉莎莎釋出比基尼造型，紀錄最佳狀態。（圖／愛莉莎莎IG）
▲▼愛莉莎莎釋出比基尼造型，紀錄最佳狀態。（圖／愛莉莎莎IG）
▲▼愛莉莎莎釋出比基尼造型，紀錄最佳狀態。（圖／愛莉莎莎IG）

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