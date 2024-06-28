關麥仍精彩！川普、拜登辯論互噴　中國及台灣議題未入列

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川普多次攻擊拜登的邊境政策，認為拜登縱容非法移民湧入美國，這些囚犯、來自精神機構的人、恐怖分子，對美國公民造成危害，甚至導致美國公民被殺、被性侵，將美國的暴力犯罪案件，歸咎於拜登的移民政策，還給了個專有名詞「拜登移民犯罪」（Biden migrant crime）。
對此，拜登反駁說，沒有數據支持川普的說法，而川普也確實未在辯論中，提供明確證據及資料來源。拜登還批評川普擔任總統時，迫使母子分離的作法並不正確。
國會暴動
針對2021年1月6日的國會山莊暴動，川普否認應該對暴動負責，並試圖為因參與國會山莊暴動而被捕、遭起訴者辯護，「看看（拜登政府）對一些無辜者所做的事，你該為自己感到羞恥」；拜登則反譏一個被定罪的人現在正跟他同台，反嗆：「竟然還覺得那些人（闖入國會山莊者）是愛國者？夠了。」
拜登在談論國會山莊暴動和川普豔星封口費案遭定罪時，講話相對較為犀利，並指責川普是「重罪罪犯」，緊咬對方一系列官司。
墮胎議題
墮胎權是美國政壇最敏感的話題之一，川普表示，墮胎議題應回歸各州決定，反批拜登太過激進，並在辯論中指控民主黨執政的州會殺死懷孕第8個月、第9個月，甚至出生後的嬰兒，遭拜登斥為「胡扯」。
拜登也說，大部分人都支持標誌性的「羅訴韋德案」（Roe v Wade），廢除該案是件可怕的事，讓這項決定回歸各州，就像「各州對公民權利有不同規則」一樣，墮胎應該是婦女和醫生間所做的決定，並承諾如果再次當選，將恢復羅訴韋德案。
國際局勢－俄烏戰爭與以哈衝突
川普猛批，正是因為拜登在美軍撤離阿富汗等事上展現的無能，讓俄國總統蒲亭感覺有機可乘，才會去攻打烏克蘭，這場戰爭從一開始就不該發生，拜登不該一味軍援烏克蘭，一直把美國的錢送出去，若換成他是現任總統，將會讓停戰協議成真。
川普也提到以色列與哈馬斯的衝突，聲稱伊朗在他任內就已經破產了，如果他在位的話，哈馬斯根本不敢襲擊以色列，但如今在拜登的治下，「整個世界都在爆炸」。
對於川普的砲轟，拜登怒嗆自己「這輩子沒聽過這麼多胡說八道」，也捍衛了自己在中東和阿富汗的外交政績，還重申對以色列的大力支持，強調哈馬斯應該被消滅。
高齡爭議
無論2人誰當選，待完成新一屆任期後，都將是年過8旬的高齡老人，年紀是2人無法迴避的問題。而針對選民的擔憂，拜登表示，自己的政治生涯夠長、經驗豐富，還是美國歷史上最年輕的參議員之一，反觀川普只比他小幾歲，2人能力卻差很多。
川普則譏諷拜登，連高爾夫都打不好，自己願意接受腦力測試，也已經公開健康報告，一切都顯示沒問題。
民主黨人哀號：完蛋了
英國《天空新聞》報導，此次辯論祭出「關麥」，彼此都無法任意在對方發言時插嘴，而川普也出乎意料的「尊重」這一規則，並沒有過多打斷拜登，但這並非出於對對手的敬意，可能是因為意識到讓拜登「胡言亂語、語無倫次」，反而是更好的策略。
分析指出，川普或許在回答很多問題時，都是信口開河、缺乏實證，但殘酷的真相是：「川普撒謊撒的很好，拜登的實話卻說的很糟糕。」
有民主黨內人士坦言，對拜登在辯論中的表現感到擔憂，因為拜登「看起來、聽起來都很糟糕」，感嘆：「可怕，我們完蛋了。」
未提中國與台灣議題
2人此次辯論並未提及台灣，嚴格來說也並未提及中國，只有川普指控拜登收受中資，是北京屬意的「魁儡候選人」。
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