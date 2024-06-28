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關麥仍精彩！川普、拜登辯論互噴　中國及台灣議題未入列

▲2024美國總統大選首場辯論，已經在台灣時間28日上午結束。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024美國總統大選首場辯論，已經在台灣時間28日上午結束。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2024美國總統大選首場辯論，已經在台灣時間28日上午結束，以下是拜登、川普，針對幾項重點議題的攻防：

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邊境政策與移民

川普多次攻擊拜登的邊境政策，認為拜登縱容非法移民湧入美國，這些囚犯、來自精神機構的人、恐怖分子，對美國公民造成危害，甚至導致美國公民被殺、被性侵，將美國的暴力犯罪案件，歸咎於拜登的移民政策，還給了個專有名詞「拜登移民犯罪」（Biden migrant crime）。

對此，拜登反駁說，沒有數據支持川普的說法，而川普也確實未在辯論中，提供明確證據及資料來源。拜登還批評川普擔任總統時，迫使母子分離的作法並不正確。

國會暴動

針對2021年1月6日的國會山莊暴動，川普否認應該對暴動負責，並試圖為因參與國會山莊暴動而被捕、遭起訴者辯護，「看看（拜登政府）對一些無辜者所做的事，你該為自己感到羞恥」；拜登則反譏一個被定罪的人現在正跟他同台，反嗆：「竟然還覺得那些人（闖入國會山莊者）是愛國者？夠了。」

拜登在談論國會山莊暴動和川普豔星封口費案遭定罪時，講話相對較為犀利，並指責川普是「重罪罪犯」，緊咬對方一系列官司。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲2021年1月6日的國會山莊暴動，川普被指控煽動支持者強闖、破壞國會殿堂。（圖／美聯社／達志影像）
墮胎議題

墮胎權是美國政壇最敏感的話題之一，川普表示，墮胎議題應回歸各州決定，反批拜登太過激進，並在辯論中指控民主黨執政的州會殺死懷孕第8個月、第9個月，甚至出生後的嬰兒，遭拜登斥為「胡扯」。

拜登也說，大部分人都支持標誌性的「羅訴韋德案」（Roe v Wade），廢除該案是件可怕的事，讓這項決定回歸各州，就像「各州對公民權利有不同規則」一樣，墮胎應該是婦女和醫生間所做的決定，並承諾如果再次當選，將恢復羅訴韋德案。

▲美國最高法院推翻墮胎權一事，在美國各地引起抗議浪潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲2022年，美國最高法院推翻墮胎權一事，曾在美國各地引起抗議浪潮。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
國際局勢－俄烏戰爭與以哈衝突

川普猛批，正是因為拜登在美軍撤離阿富汗等事上展現的無能，讓俄國總統蒲亭感覺有機可乘，才會去攻打烏克蘭，這場戰爭從一開始就不該發生，拜登不該一味軍援烏克蘭，一直把美國的錢送出去，若換成他是現任總統，將會讓停戰協議成真。

川普也提到以色列與哈馬斯的衝突，聲稱伊朗在他任內就已經破產了，如果他在位的話，哈馬斯根本不敢襲擊以色列，但如今在拜登的治下，「整個世界都在爆炸」。

對於川普的砲轟，拜登怒嗆自己「這輩子沒聽過這麼多胡說八道」，也捍衛了自己在中東和阿富汗的外交政績，還重申對以色列的大力支持，強調哈馬斯應該被消滅。

▲2023年最讓人震驚的區域事件，要屬以哈衝突。圖為憤怒的抗議民眾燒毀以色列及其盟友美國的旗幟。（圖／美聯社／達志影像）
▲2023年最讓人震驚的區域事件，要屬以哈衝突。圖為憤怒的抗議民眾燒毀以色列及其盟友美國的旗幟。（圖／美聯社／達志影像）
高齡爭議

無論2人誰當選，待完成新一屆任期後，都將是年過8旬的高齡老人，年紀是2人無法迴避的問題。而針對選民的擔憂，拜登表示，自己的政治生涯夠長、經驗豐富，還是美國歷史上最年輕的參議員之一，反觀川普只比他小幾歲，2人能力卻差很多。

川普則譏諷拜登，連高爾夫都打不好，自己願意接受腦力測試，也已經公開健康報告，一切都顯示沒問題。

民主黨人哀號：完蛋了

英國《天空新聞》報導，此次辯論祭出「關麥」，彼此都無法任意在對方發言時插嘴，而川普也出乎意料的「尊重」這一規則，並沒有過多打斷拜登，但這並非出於對對手的敬意，可能是因為意識到讓拜登「胡言亂語、語無倫次」，反而是更好的策略。 

分析指出，川普或許在回答很多問題時，都是信口開河、缺乏實證，但殘酷的真相是：「川普撒謊撒的很好，拜登的實話卻說的很糟糕。」

有民主黨內人士坦言，對拜登在辯論中的表現感到擔憂，因為拜登「看起來、聽起來都很糟糕」，感嘆：「可怕，我們完蛋了。」

未提中國與台灣議題

2人此次辯論並未提及台灣，嚴格來說也並未提及中國，只有川普指控拜登收受中資，是北京屬意的「魁儡候選人」。

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