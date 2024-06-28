日央行為何沒阻貶？專家估不排除「養套殺」 建議日圓可先換8成
國際美元轉強，日圓貶不停，今（28）日進一步貶破161關卡，卻未見日本央行進場阻貶動作。對此，外匯專家李其展上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，不排除有兩種可能，一種是美元太強擋不住，先暫時放著不管，另一種要「養套殺」，有點像2022年將日圓從151一下拉回至130。至於日圓會貶到哪？由於已貶破160，顯示日本央行已沒要硬守哪個價位，只是現在換匯已很便宜，建議暑假有出國換匯需求，現在可以先換個7、8成，剩下就看出國前會不會更便宜。
記者顏真真／台北報導
受到美國聯準會（Fed）官員鷹派發言影響，市場對美國憂心降息無望，美元指數轉強，並衝破106，亞洲主要貨幣兌美元全倒，其中日圓兌美元今日更進一步貶破161關卡，再創近38年新低價。雖然期間日本央行官員有口頭干預，卻未有實際進場阻貶動作，市場猜測可能觀望美國總統大選辯論或美國最新PCE通膨率數據。
外匯專家李其展分析有2種可能，一就是美元太強，亞幣不只日圓，人民幣也在貶，此時進場干預可能白做工，因此，先暫時放著不管一邊；另一種可能就是要「養套殺」，等追殺日幣力道到頂，再一次干預，有點像2022年日圓從3月初115一路貶到10月的151附近，後來日本央行出手，日圓一下回升至130。
由於日本央行還沒有動作，目前還不知道不出手的原因是那一種，至於日圓會貶到哪？李其展表示，還不一定，現在市場已喊到170，正常日本央行應會守前波低點160，但現在日本央行已放手讓日圓貶破160，代表日本央行也沒有要硬守哪個價位。
至於有出國換匯需求的人，還要再等嗎？李其展表示，旅遊換匯還好，如果是暑假就要去日本玩，有日幣換匯需求的人，建議不用等了，可以先換7、8成，剩下1、2成就看出國前會不會更便宜；若是第4季才要去日本賞楓，現在這價位也很便宜，建議可以先5、6成，剩下就等之後還會不會更便宜。
※【NOWnews 今日新聞
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