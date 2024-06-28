內湖寵物店老闆身亡！巴毛律師曝「人性黑暗面」：2樓你會有報應

內湖寵物店老闆身亡！施工業者遭網友霸凌　擬聯手二樓屋主告網友

▲台北市內湖區一名47歲的黨姓老闆，26日被發現陳屍店內，消息發社會關注。施工業者發文澄清，卻遭網友洗版霸凌，將與二樓住戶聯手蒐證並提告。（圖／記者黃韻文攝）
▲台北市內湖區一名47歲的黨姓老闆，26日被發現陳屍店內，消息發社會關注。施工業者發文澄清，卻遭網友洗版霸凌，將與二樓住戶聯手蒐證並提告。（圖／記者黃韻文攝）

記者林盈君／綜合報導

台北市內湖區一名47歲的黨姓老闆，26日被發現陳屍店內，消息發社會關注。而外傳因二樓住戶不肯簽屬同意書，導致寵物店遲遲無法開業，對此，二樓住戶表示，自去年10月間，就已表示拒絕簽屬，絕無幫修繕陽台換取同意書之事，如今雙方各說各話，演變成羅生門。

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根據《三立新聞網》報導，二樓住戶表示，事發當下，承包工程的施工業者有出面發文澄清，卻慘遭網友洗版霸凌，生意也大受影響，他自家也遭網友謾罵與恐嚇，後續2人將聯手蒐證並提告，希望遏止不實謠言。

據了解，黨男斥資4、500萬裝潢寵物店，卻因未取得二樓住戶同意書，導致長達半年都無法開業，每月租金加上家裡開銷，讓患有慢性疾病的黨男喘不過氣，上月還曾傳出黨男情緒失控，在路上大吼大叫，未料26日卻傳來憾事。

黨男女兒表示，曾與二樓住戶口頭承諾，幫對方修繕陽台防水工程，對方就答應簽屬同意書，但事後對方卻改口反悔，甚至搬家失聯，連電話也不接，怒斥二樓住戶「應該感到羞愧」。但二樓住戶卻發聲駁斥，從未與寵物店有任何承諾，自家修繕也是自己出錢。

二樓住戶表示，施工業者看不下去、上網幫忙發澄清文，卻遭多數網友霸凌謾罵，生意也受影響，甚至遭威脅恐嚇，而他自家也因網友砲轟洗版，甚至威脅蛋洗，不得已搬家避風頭。雙方經考慮後，決定聯手蒐證並委任律師提告。二樓住戶強調，包括網友及未經證實報導的媒體，將逐一截圖蒐證，也會提出完整對話紀錄，對部分網友及媒體提告。

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