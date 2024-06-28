林書豪為抨擊PLG票選「亂七八糟」致歉！喊話：只是想讓環境更好

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在由張宗憲、林書緯共同主持的Podcast節目中，談到本季的最佳五人時，林書豪忍不住開砲，表示：「根本亂七八糟，桂羽，我愛你，你是很棒的球員，並沒有針對你，可是第5名的球隊，且場均不到8分。」表態認為投票結果非常不合理。
但事實上，根據PLG職籃投票規章，年度第1隊必須由4名本土球員和1名洋將組成，且洋將人選必須是要在年度最佳洋將的名單之中。依照此規定，眾多符合資格的本土球員，得分都未達雙位數，而富邦勇士的後衛周桂羽也成為相對符合資格的人選。
對此，台北市籃球記者聯誼會也發出嚴正駁斥，強調所有的年度獎項票選，都是依據PLG聯盟所訂定的規則、規章，進行公正、公平的投票，所有投票的記者選票都可受公評。
林書豪致歉 盼大家聽完整集節目
今（28）日稍早，林書豪透過個社群平台發文致歉，並寫道：「我有收到也持續聽取媒體朋友對我關於年度獎項投票相關言論的反應。首先我要因為讓媒體朋友感受到不被尊重而道歉，體育記者是一個辛苦的行業，我對許多日復一日努力報導我們比賽的媒體朋友們非常的尊重與關心，沒有你們這個聯盟沒有辦法成功。」
另外，林書豪表示：「自己的目標是一直是支持和改善台灣的籃球產業，這個過程可能包括需要展開許多深入且複雜、攸關當責與透明度的對話，一段剪輯後的限時動態並不是傳達我所有感受的最佳方式，我也持續思考如何能最有效地促成聯盟、媒體、裁判、球員、球隊甚至球迷之間的對話並為此做出貢獻。」
最後，他也向外界喊話：「我希望你們都能花時間聆聽整個節目的所有內容，也希望大家能夠共同討論如何讓這項我們如此熱愛的籃球運動變得更好更完善，我也願意與聯盟、媒體或合適的對象討論更多我對籃球界的想法，看看我們如何共同地把事情做得更好。」