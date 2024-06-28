《海角七號》男星驚爆「退出演藝圈」！本人鬆口未來去向驚呆粉絲

謝金燕《浪姐5》被刷掉！粉絲狂譙節目組　她疑早知內幕IG吐心聲

▲《乘風2024》（浪姐5）成團名單外流，謝金燕未能進決賽，粉絲罵翻節目組，她疑似早就知情，幾天前在IG發文說：「成團名單少了謝金燕，是《乘風2024》最大損失。」（圖／乘風2024官方微博）
▲《乘風2024》（浪姐5）成團名單外流，謝金燕未能進決賽，粉絲罵翻節目組，她疑似早就知情，幾天前在IG發文說：「成團名單少了謝金燕，是《乘風2024》最大損失。」（圖／乘風2024官方微博）

記者黃雅琪／綜合報導

中國大陸選秀節目《乘風2024》（《浪姐5》）開播以來話題不斷，昨（27）日晚間錄製總決賽，也就是節目最大重頭戲「成團夜」；挺進決賽的台灣藝人「姐姐」謝金燕、郭碧婷都未能成團，謝金燕疑似早就知情，幾天前曾在IG限動發文：「成團名單少了謝金燕，是《乘風2024》最大損失。」對於這樣的結果，粉絲也痛批節目：「謝金燕、妮可、萬妮達，這麼優秀的姐姐竟然一個沒成，初心不再，以後別辦了！」

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謝金燕先前在《浪姐5》壓軸演出招牌台語舞曲〈練舞功〉，今年49歲的她換上紅色露腰秀服，在台上沒墊音、開全麥賣力演唱，以實力派唱腔收服全場觀眾，成為粉絲心中最有望成團的姐姐。想不到，昨日該節目錄製「成團夜」，成團名單隨即「被外流」，也宣告謝金燕被刷掉的噩耗。

▲▼謝金燕唱自己熟悉的歌曲，氣場全開。（圖／乘風2024官方微博）
▲謝金燕《浪姐5》無緣成團，本人疑似早就知情。（圖／乘風2024官方微博）
《浪姐5》這回參戰的台灣女星包括，先前被刷掉的楊謹華、蔡詩芸、郭書瑤，如今挺進決賽的謝金燕、郭碧婷也都無緣成團，來自台灣的藝人全軍覆沒。謝金燕疑似早就知曉不會加入成團名單，幾天前曾在IG限動發文說：「當別人弱化你，削弱你的光，你就要相信你是強大的」、「成團名單少了謝金燕，是《乘風2024》最大損失。」

中國大陸媒體《新浪娛樂》爆料，《浪姐5》12人最終成團名單為：陳昊宇、陳麗君、尚雯婕、戚薇、何潔、劉婭忻、袁、陳麗君、尚雯婕、戚薇、何潔、劉婭忻、袁維、薩頂頂、蔡文靜、柳岩、JoyceJonathan、韓雪。實際成團名單人選，還有待節目正式播出後確認。

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