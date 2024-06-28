新北選戰李四川最強？黃暐瀚揭「韓川聯手」戰力：缺不了他的支持
新北市長侯友宜將於2026年卸任，近日外界也不斷猜測國民黨將推派誰參選，由中廣、民意調查協會完成的民調顯示，台北市副市長李四川獲得最高支持。對此，資深媒體人黃暐瀚點出，李四川與立法院長韓國瑜互相拉抬的「韓川政體」，讓李四川成為最強人選，而國民黨積極運作，就是要力保新北市不被綠營拿走。
政治中心／綜合報導
黃暐瀚28日在政論節目《57爆新聞》表示，新北市長選戰這個政治議題看似複雜，但其實說穿了，就是韓國瑜和李四川「韓川政體」，李四川會被認為是最強人選，其中原因與韓國瑜有關，李四川是韓國瑜最熟、最相信的人之一，在韓國瑜的力挺下，李四川聲勢會水漲船高，「韓川」分進合擊；此外，李四川過去擔任新北市副市長時，跟里長、市政都很熟悉，李四川會被點名跟個人意願無關，而是因為條件、能力、地方熟稔度都是最強選將。
黃暐瀚說，現在距離選舉還有兩年半的時間，李四川現在絕對不會表態；且最近國民黨在新北市的宣講及市政活動中，國民黨主席朱立倫和新北市長侯友宜同台，就可以看出侯友宜、朱立倫、李四川的三角關係，若李四川想要當選，黨中央、市民以及現任市長侯友宜的支持缺一不可，而現在國民黨積極鋪排的原因，就是因為新北市是400萬人口的大票倉，絕不能被民進黨拿回去。