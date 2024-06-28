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拜登下半場發言積極！整場辯論會兩人發言時長曝　川普仍多5分鐘

▲2024美國總統大選首場辯論，已經在台灣時間28日上午結束。整場辯論的發言時長，川普講了40分12秒，比拜登的35分41秒大約多了近5分鐘。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024美國總統大選首場辯論，已經在台灣時間28日上午結束。整場辯論的發言時長，川普講了40分12秒，比拜登的35分41秒大約多了近5分鐘。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

2024美國總統大選首場辯論於台灣時間今（28）早落幕，兩人同台舌戰火力四射，川普競選團隊在辯論尚未結束時就搶先宣稱獲勝，稱「今晚川普展示了史上最偉大的辯論表現和勝利」。無論如何，川普確實在一項客觀的數據中勝出，那就是整場辯論的發言時長，川普講了40分12秒，比拜登的35分41秒大約多了近5分鐘。

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根據《CNN》統計，在辯論會第一次前廣告前，川普總共發言了約23分6秒、拜登發言了18分26秒，而在廣告回來後，拜登發言變得更為積極，把握每次發言機會，下半場川普發言了15分7秒，拜登發言了15分15秒，兩人發言時長大致相當。

最終加上結語，整場辯論會川普發言時長40分12秒，拜登的發言時長35分41秒，川普大約多了近5分鐘。

▲加上結語，整場辯論會川普發言時長40分12秒，拜登的發言時長35分41秒，川普大約多了近5分鐘。（圖／翻攝自CNN）
▲加上結語，整場辯論會川普發言時長40分12秒，拜登的發言時長35分41秒，川普大約多了近5分鐘。（圖／翻攝自CNN）
這次辯論由提問開始，每位候選人都有兩分鐘的時間回答，接下來是一分鐘的反駁和對反駁的回應，以及主持人酌情決定的額外時間。現場祭出嚴格「切麥」控管，發言時間一到就會關閉麥克風，除非輪到候選人發言，否則麥克風將被靜音，所以兩人的發言機會是完全平等的。

整場辯論會下來，川普也確實沒有過多打斷拜登，兩人的發言時長差異主要在於上半場，拜登沒有完全用完個人的發言時間。英國《天空新聞》認為，川普出乎意料的「尊重」辯論規則，恐怕並非出於對對手的敬意，而是因為意識到讓拜登「胡言亂語、語無倫次」，反而是更好的策略。有民主黨內人士坦言，對拜登在辯論中的表現感到擔憂，因為拜登「看起來、聽起來都很糟糕」。

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