台南新地標！7-11「Park 17南科商場」開幕 11家美食、品牌一覽
台南全新地標來了，由統一超商與南部科學園區管理局合作打造嶄新的「Park 17南科商場」，於今（28）日正式開幕，共分為2層樓，1樓707坪、2樓243坪，合計950坪，商場內集結11個品牌包括7-11、星巴克、摩斯漢堡、翰林茶館、老董牛肉麵等，以滿足顧客全方位需求。
記者鍾怡婷/綜合報導
統一超商全新打造「Park 17南科商場」於6月28日正式開幕，匯集11個品牌櫃位，包含7-ELEVEN、星巴克、台安藥局、摩斯漢堡、翰林茶館、老董牛肉麵、田田好食、好好吃飯及大諾亞飲料、翠蓮原味生活館、優品小農介紹所；不僅新增在地好味道，還特別引進南科地區唯一的台安藥局，提供顧客除購物、用餐外還能享有健康和便利的服務。
「Park 17南科商場」改裝後更活化空間，於2F增設博客來書籍區、個人行動辦公室等設施；另智能科技方面引進iBooks智能情報站、智能點餐、電動車快充服務等服務。商場外觀明亮通透、以鯨魚形象打造並規劃戶外廣場，將不定期舉辦市集或車展，為南科地區帶來一個集購物、用餐、娛樂、生活服務於一體的生活中心。
歡慶「PARK17 南科商場」開幕，消費者於6月28日開幕首日憑當日商場內店家消費發票滿711元（可多張累計），即可參加乙次轉轉樂抽小禮品，數量有限，送完為止。
此外，誠品生活也正式對外宣布，即將進駐桃園青埔高鐵站前，也就是全球印刷電路板PCB產業龍頭「臻鼎科技集團」即將興建的總部大樓，以創新合作模式進駐打造全新獨棟大店。據悉，建物低樓層的賣場空間將由誠品進駐經營，預計規模將有數千坪，位置就在IKEA桃園青埔店隔壁。