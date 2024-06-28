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台南新地標！7-11「Park 17南科商場」開幕　11家美食、品牌一覽

▲統一超商與南部科學園區管理局合作打造嶄新的「Park 17南科商場」。（圖／7-11提供）
▲統一超商與南部科學園區管理局合作打造嶄新的「Park 17南科商場」。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

台南全新地標來了，由統一超商與南部科學園區管理局合作打造嶄新的「Park 17南科商場」，於今（28）日正式開幕，共分為2層樓，1樓707坪、2樓243坪，合計950坪，商場內集結11個品牌包括7-11、星巴克、摩斯漢堡、翰林茶館、老董牛肉麵等，以滿足顧客全方位需求。

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統一超商全新打造「Park 17南科商場」於6月28日正式開幕，匯集11個品牌櫃位，包含7-ELEVEN、星巴克、台安藥局、摩斯漢堡、翰林茶館、老董牛肉麵、田田好食、好好吃飯及大諾亞飲料、翠蓮原味生活館、優品小農介紹所；不僅新增在地好味道，還特別引進南科地區唯一的台安藥局，提供顧客除購物、用餐外還能享有健康和便利的服務。

▲統一超商全新打造「Park 17南科商場」於6月28日正式開幕，匯集11個品牌櫃位。（圖／7-11提供）
▲統一超商全新打造「Park 17南科商場」於6月28日正式開幕，匯集11個品牌櫃位。（圖／7-11提供）
「Park 17南科商場」改裝後更活化空間，於2F增設博客來書籍區、個人行動辦公室等設施；另智能科技方面引進iBooks智能情報站、智能點餐、電動車快充服務等服務。商場外觀明亮通透、以鯨魚形象打造並規劃戶外廣場，將不定期舉辦市集或車展，為南科地區帶來一個集購物、用餐、娛樂、生活服務於一體的生活中心。

歡慶「PARK17 南科商場」開幕，消費者於6月28日開幕首日憑當日商場內店家消費發票滿711元（可多張累計），即可參加乙次轉轉樂抽小禮品，數量有限，送完為止。

▲「Park 17南科商場」為南科地區帶來一個集購物、用餐、娛樂、生活服務於一體的生活中心。（圖／7-11提供）
▲「Park 17南科商場」為南科地區帶來一個集購物、用餐、娛樂、生活服務於一體的生活中心。（圖／7-11提供）
▲其中7-ELEVEN更全新規劃多元複合型態，滿足消費者各種需求。（圖／7-11提供）
▲其中7-ELEVEN更全新規劃多元複合型態，滿足消費者各種需求。（圖／7-11提供）
此外，誠品生活也正式對外宣布，即將進駐桃園青埔高鐵站前，也就是全球印刷電路板PCB產業龍頭「臻鼎科技集團」即將興建的總部大樓，以創新合作模式進駐打造全新獨棟大店。據悉，建物低樓層的賣場空間將由誠品進駐經營，預計規模將有數千坪，位置就在IKEA桃園青埔店隔壁。

▲2023年6月農水署與臻鼎公司「桃園高鐵站前土地設定地上權案」簽約。（圖／取自桃園市政府）
▲2023年6月農水署與臻鼎公司「桃園高鐵站前土地設定地上權案」簽約。（圖／取自桃園市政府）

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