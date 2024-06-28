台鋼獵鷹總經理錢韋成被Thank You下台！下一任GM人選呼之欲出
T1聯盟臺南台鋼獵鷹成軍三年，今（28）日宣佈錢韋成總經理階段性任務完成，將辭去總經理一職，錢總盼養成三年的粉絲及球迷朋友們能持續為獵鷹加油！2021年7月T1聯盟剛成立的階段，錢韋成總經理至臺南耕耘職業籃球，憑藉過去職籃與台灣運動轉播之相關經驗，招募並組建球隊。儘管草創時期成績敬陪末座，但整軍後隨即於第二年帶領球隊衝進隊史首次冠軍賽。錢韋成總經理表示：「首年臨危授命南下接下這份職務，初心就是要幫助集團以及台灣籃球，這三年有高有低的成績是一段過癮的旅程，但同時也深感南部經營職業球隊的不易。」據相關人士透露，目前已經有人選面試GM位置，並且可能在近期就會公布。
記者吳政紘/綜合報導
台鋼獵鷹跟台鋼雄鷹差很大 前往新聯盟很重要
對於卸任，錢韋成總經理表示：「首年臨危授命南下接下這份職務，初心就是要幫助集團以及台灣籃球，這三年有高有低的成績是一段過癮的旅程，但同時也深感南部經營職業球隊的不易，尤其是籃球！相信跟著我們成長的球迷都知道。台鋼集團願意投入大量資源，真的是籃壇以及臺南的福音，大家要好好珍惜！也期盼未來球迷朋友們持續支持臺南台鋼獵鷹！」
由於近期新北國王董事長王文祥才拋出震撼彈，加上PLG聯盟宣布未來11隊合併，這也讓台鋼獵鷹未來的定位令人好奇。
台鋼獵鷹在T1聯盟三年來，行銷方面很用心，但卻沒有辦法打出好成績，加上人才一一出走，據相關人士透露，新的總經理已經在面試，並且可能在近期宣布。
PLG聯盟跟T1聯盟預計將在11月為新球季開打，不過目前雙方聯盟並未正式公佈聯盟名稱，賽事規則與賽程，因此還需要時間觀察。