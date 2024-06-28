台中5億高中生命案！法官認定他為龐大財產假結婚 重判理由曝光
台中5億高中生命案，今（28日）上午，台中地院一審判決出爐，認定配偶夏男為了背後龐大遺產利益，涉與賴男假結婚偽造文書，且夏男拒不認罪，犯後態度不佳、說詞反覆，一審依共同犯使公務員登載不實公文書罪，重判夏男1年6月徒刑，且不得易科罰金，可上訴。
記者林盈君／綜合報導
台中地院指出，全案經審理一年多，經傳喚諸多證人、調閱監視器畫面等，並細查夏男供述與賴男生前對話內容，發現2人並無親密關係，且證人也指出，賴男並未與夏男特別親密，或是同性結婚徵狀。法官並參考賴男學校導師及同學證詞，都認為賴男並非同性戀，因此綜合所有證據，認定夏男、賴男有虛偽結婚之意。
法官審酌，考量夏男利用婚姻制度，係為其背後遺產龐大利益，且本案發生當天，臨時於超商、戶政事務所找人證人簽字，非正常兩情相悅登記婚，認為夏男假結婚濫用婚姻制度，且犯後態度不佳，拒不認罪，因此予以從重量刑，判刑1年6月、依規定不得易科罰金。
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