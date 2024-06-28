《金田一》聲優松野太紀「腦出血」猝逝 有這8症狀別拖快送醫
日本知名推理動畫《金田一少年之事件簿》擔任男主角「金田一一」配音的聲優松野太紀卻傳出「腦出血」猝逝，享年56歲，消息一曝光震驚各界。事實上，依衛福部統計，腦血管疾病為國人10大死因第2-4位，平均每年奪走約1萬多條寶貴性命。腦出血通常是指自發性原發性腦出血，來得快也很兇猛，死亡率非常高，是急性腦血管病中最嚴重的一種。
記者周淑萍/綜合報導
動漫迷不陌生的知名動漫大作《金田一少年之事件簿》，其中擔任「金田一一」聲優的松野太紀卻不幸傳出「腦出血」猝逝的消息，經紀公司昨（27）日發出聲明證實：「松野太紀在26日因右大腦出血逝世。」消息一出，讓各界都驚訝不已，粉絲們也感到相當難過。
🟡腦出血分成兩種
在聲明中證實為松野太紀死因為「腦出血」過世，根據雙和醫院神經內科醫師陳龍曾受訪表示，在臨床上，腦出血主要分成兩種：
▪︎高血壓型：主要因年紀、生活習慣導致血壓控制不良，最後導致腦中風和腦出血。
▪︎蜘蛛膜下腔出血：主要是血液積在大腦的「蜘蛛膜」與「軟腦膜」之間，當血管瘤破裂就會產生異常劇烈頭痛、意識喪失等突發狀況，幾乎毫無徵兆。
🟡腦出血前兆
腦出血最明顯的症狀與中風類似，會有麻木、肢體無力、吞嚥困難、視力模糊，嚴重時會引起劇烈頭痛、頸部僵硬、嘔吐、意識喪失等情況。
🟡腦出血「三高」是最大兇手
陳龍醫師提醒，不管是腦出血、腦中風或是高血壓等，近年有明顯的年輕化，「三高」就是最大兇手，而於現代人工作繁雜，各式壓力會導致血壓不穩，其次高油脂、高鈉、菸酒等飲食習慣都會導致血壓不穩，建議民眾務必養成每週5次、每次30分鐘的規律運動習慣，依身體狀況挑選健走、伸展操、跳舞、慢跑、騎自行車等活動。