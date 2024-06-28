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馬刺組恐怖雙塔？傳有意網羅Brook Lopez　有望跟「斑馬」當隊友

▲NBA美國職籃聖安東尼奧馬刺今(28)日傳出，球團對公鹿老將Brook Lopez(左)頗感興趣，希望找來他並與陣中潛力新星「斑馬」Victor Wembanyama，組成恐怖的雙塔陣容。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃聖安東尼奧馬刺今(28)日傳出，球團對公鹿老將Brook Lopez(左)頗感興趣，希望找來他並與陣中潛力新星「斑馬」Victor Wembanyama，組成恐怖的雙塔陣容。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃聖安東尼奧馬刺今（28）日傳出，球團對密爾瓦基公鹿的禁區老將Brook Lopez頗感興趣，後續可能會展開追求。而Lopez儘管現年已36歲，但相信以他馳騁賽場多年的經驗，以及在場上還具備一定的外圍投射能力，如果真能加入到目前屬於重建期的馬刺，對於戰績與陣中的潛力新星「斑馬」Victor Wembanyama，想必都能夠帶來正面影響

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公鹿對交易Lopez持開放態度　傳出馬刺頗感興趣

根據NBA記者Matt Moore稍早報導指出，馬刺隊如今對Brook Lopez表現出興趣，他表示：「公鹿並沒有想要隱藏，他們想要重組陣容的計畫，總教練Doc Rivers認為過去奪冠的核心陣容，需要進行調整。而Brook Lopez是在討論中最常被提及的名字，公鹿對於交易他保持開放態度，而馬刺如今是感興趣的球隊之一。」

Brook Lopez生涯曾入選過1次全明星賽，也曾在去年賽季拿下年度防守第一隊殊榮，並幫助公鹿拿下2020-21賽季總冠軍。上個賽季Lopez則替公鹿出場79場，場均貢獻12.5分、5.2個籃板、1.6次助攻、2.4次阻攻，表現相當稱職，整體投籃命中率為48.5%，三分球命中率為36.6%，罰球命中率則為82.1%。 

公鹿今年表現不符期待　要幫字母哥找更多幫手

公鹿隊今年在季後賽上，首輪最終以2：4不敵印第安納溜馬，表現明顯不符外界預期，休賽季球隊勢必將面對陣容調整，要幫忙「字母哥」Giannis Antetokounmpo找來更多幫手。至於馬刺隊則是老早就無緣季後賽，最終僅繳出22勝60敗的慘澹戰績，在西區敬陪末座，目前正在持續囤積天賦，期望有朝一日再度重返榮耀。

而NBA昨（27）日迎來選秀會的首輪選秀，馬刺則以首輪第四順位選進來自康乃狄克大學的後衛Stephon Castle，Castle本賽季隨著康乃狄克大學奪得NCAA冠軍，個人場均出賽22.6分鐘，可以貢獻11.1分、4.7籃板、2.9助攻、0.8抄截，投籃命中率47.2%，三分命中率則為26.7%。而在他確定被馬刺選中後，隨後也接到了來自馬刺主帥Gregg Popovich的祝賀電話


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