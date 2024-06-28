中華郵政考成首拿乙等！2.6萬人年終少領0.9個月 工會怒轟抱不平
根據國發會發布國營事業去（2023）年工作考成結果，中華郵政公司首度拿到國營事業考成乙等，2.6萬員工將少領0.9個月獎金，但連年虧損的中油和台電卻仍拿到甲等，讓郵政員工大感不合理、不公平，中華郵政工會更表示，百年來首度拿到乙等，若申覆不成功，將於8月17日發動郵局窗口拒絕加班，未來每個周六也都將拒絕加班，並上街抗議。
記者林莞茜／綜合報導
中華郵政去年首度虧損，郵務、儲匯、壽險等三大業務共虧損16.5億元，不過仍依既定目標達成盈餘繳庫83.48億元，和台鐵公司同樣拿79分、國營事業考成乙等；而按依規定，若考成為乙等，考核獎金將減少0.5個月，績效獎金則減少0.4個月，因此中華郵政公司2.6萬名員工恐少領0.9個月獎金，同樣乙等的台鐵公司，因今年才公司化，尚未影響員工獎金。
然而，連年虧損的中油和台電去年拿下考成甲等，因此可照領4.4個月獎金，讓中華郵政員工大抱不平，中華郵政工會理事長林榮州表示，郵政公司疫情期間擔負國家防疫責任，協助三倍券、五倍券、口罩及酒精等發放，並長期關懷偏鄉、郵資凍漲等，成本高不能都怪給郵局。
中華郵政公司目前已提出申覆，若申覆不成功，預計7月中召開臨時理監事會議，討論不加班行動，也將研議未來周六都不加班，並走上街頭抗議，希望給員工公平合理的結果，現暫定為8月17日，也可能研議為平日發動。